Забудьте про сухое мясо — вот идеальный ужин: мягкая вырезка в густом соусе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
Это мясо получается в разы нежнее отбивных
Свинина — один из самых популярных видов мяса, из которого можно приготовить множество сытных и ароматных блюд. Ее жарят, тушат, запекают или готовят на гриле. Благодаря мягкой структуре и способности впитывать вкусы специй, свинина отлично раскрывается в различных маринадах и соусах. Для повседневного меню можно приготовить свинину в медово-горчичном маринаде. Блюдо готовится на сковороде. Мед придает мясу легкую сладость и красивую румяную корочку, а горчица добавляет пикантности.
Рецептом с нами поделились на Instagram-странице kinga_w_quchni.
Ингредиенты
- Свиная вырезка — 600 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливки (30% жирности) — 400 мл
- Вода — 200 мл
- Сливочное масло — 1 ч. л.
- Горчица острая — 1 ч. л.
- Горчица в зернах — 3 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Специи — соль, перец, сладкая паприка, сушеный чеснок
- Масло для жарки
Способ приготовления
- Нарежьте вырезку на кусочки (медальоны), слегка отбейте их. Приправьте солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте мясо с обеих сторон до золотистого цвета, затем снимите его со сковороды и отложите в сторону.
- В ту же сковороду добавьте чайную ложку сливочного масла и мелко нарезанный лук. Обжаривайте лук примерно 3 минуты до мягкости.
- Смешайте сливки с водой и вылейте смесь в сковороду к луку. Тушите на медленном огне в течение 10 минут.
- Добавьте в соус оба вида горчицы и мед. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте.
- Верните обжаренное мясо в соус. Тушите все вместе еще 10 минут, чтобы мясо пропиталось ароматами.