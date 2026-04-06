Забудьте про сухое мясо — вот идеальный ужин: мягкая вырезка в густом соусе

Наталья Граковская
Свинина в медово-горчичном соусе
Это мясо получается в разы нежнее отбивных

Свинина — один из самых популярных видов мяса, из которого можно приготовить множество сытных и ароматных блюд. Ее жарят, тушат, запекают или готовят на гриле. Благодаря мягкой структуре и способности впитывать вкусы специй, свинина отлично раскрывается в различных маринадах и соусах. Для повседневного меню можно приготовить свинину в медово-горчичном маринаде. Блюдо готовится на сковороде. Мед придает мясу легкую сладость и красивую румяную корочку, а горчица добавляет пикантности.

Рецептом с нами поделились на Instagram-странице kinga_w_quchni.

Ингредиенты

  • Свиная вырезка — 600 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливки (30% жирности) — 400 мл
  • Вода — 200 мл
  • Сливочное масло — 1 ч. л.
  • Горчица острая — 1 ч. л.
  • Горчица в зернах — 3 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Специи — соль, перец, сладкая паприка, сушеный чеснок
  • Масло для жарки

Способ приготовления

  1. Нарежьте вырезку на кусочки (медальоны), слегка отбейте их. Приправьте солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком.
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте мясо с обеих сторон до золотистого цвета, затем снимите его со сковороды и отложите в сторону.
  3. В ту же сковороду добавьте чайную ложку сливочного масла и мелко нарезанный лук. Обжаривайте лук примерно 3 минуты до мягкости.
  4. Смешайте сливки с водой и вылейте смесь в сковороду к луку. Тушите на медленном огне в течение 10 минут.
  5. Добавьте в соус оба вида горчицы и мед. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте.
  6. Верните обжаренное мясо в соус. Тушите все вместе еще 10 минут, чтобы мясо пропиталось ароматами.
