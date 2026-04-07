Кухар поділився секретом особливо соковитих котлет: один інгредієнт зробить смачним навіть сухе м'ясо (відео)

Саме сало робить фарш у котлетах смачним

Домашні м’ясні страви — це вдале рішення, коли потрібно нагодувати кількох людей смачно і ситно. Якщо ви вже готували апетитний гуляш, зверніть увагу на наступний рецепт котлет.

Євген Клопотенко у своєму відео розповів, як приготувати їх неймовірно смачними та соковитими. Справжнім секретом, з яким ваші котлети ніколи не будуть сухими, кухар називає звичайнісіньке сало, а також цибулю. А щоб зробити котлети ще ексклюзивнішими, Клопотенко радить запекти їх з яблуками.

Інгредієнти:

2 обсмажені цибулини

100 г сала

500 г свинини

сіль та чорний перець до смаку

4 яблука

1 яйце

соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

Перш за все, підготуйте цибулю. Подрібніть цибулю і обсмажте її на олії до золотистого кольору. Пропустіть через м'ясорубку свинину, сало і обсмажену цибулю. Додайте яйце, сіль і перець. Вологими руками сформуйте котлети бажаної форми та розміру. Обсмажте котлети на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Дно форми викладіть шматочками яблук. Розкладіть на них котлети і відправте в духовку.

Сало додає котлетам соковитості та насиченого смаку. Також важливим є використання цибулі. Такі котлети можна їсти з будь-яким гарніром або соусом.