Кухар поділився секретом особливо соковитих котлет: один інгредієнт зробить смачним навіть сухе м'ясо (відео)
Саме сало робить фарш у котлетах смачним
Домашні м’ясні страви — це вдале рішення, коли потрібно нагодувати кількох людей смачно і ситно. Якщо ви вже готували апетитний гуляш, зверніть увагу на наступний рецепт котлет.
Євген Клопотенко у своєму відео розповів, як приготувати їх неймовірно смачними та соковитими. Справжнім секретом, з яким ваші котлети ніколи не будуть сухими, кухар називає звичайнісіньке сало, а також цибулю. А щоб зробити котлети ще ексклюзивнішими, Клопотенко радить запекти їх з яблуками.
Інгредієнти:
- 2 обсмажені цибулини
- 100 г сала
- 500 г свинини
- сіль та чорний перець до смаку
- 4 яблука
- 1 яйце
- соняшникова олія для смаження
Спосіб приготування:
- Перш за все, підготуйте цибулю. Подрібніть цибулю і обсмажте її на олії до золотистого кольору.
- Пропустіть через м'ясорубку свинину, сало і обсмажену цибулю. Додайте яйце, сіль і перець.
- Вологими руками сформуйте котлети бажаної форми та розміру. Обсмажте котлети на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
- Дно форми викладіть шматочками яблук. Розкладіть на них котлети і відправте в духовку.
Сало додає котлетам соковитості та насиченого смаку. Також важливим є використання цибулі. Такі котлети можна їсти з будь-яким гарніром або соусом. До речі, ми розповідали, як приготувати вдома кетчуп.