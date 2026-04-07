Повар поделился секретом особо сочных котлет: один ингредиент сделает вкусным даже сухое мясо (видео)
Именно сало делает фарш в котлетах вкусным
Домашние мясные блюда – это удачное решение, когда нужно накормить нескольких людей вкусно и сытно. Если вы уже готовили аппетитный гуляш, обратите внимание на следующий рецепт котлет.
Евгений Клопотенко в своем видео рассказал, как приготовить их невероятно вкусными и сочными. Настоящим секретом, с которым ваши котлеты никогда не будут сухими, повар называет самое обычное сало, а также лук. А чтобы сделать котлеты еще более эксклюзивными, Клопотенко советует запечь их с яблоками.
Ингредиенты:
- 2 обжаренные луковицы
- 100 г сала
- 500 г свинины
- соль и черный перец по вкусу
- 4 яблока
- 1 яйцо
- подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления:
- Прежде всего, подготовьте лук. Измельчите лук и обжарьте его на масле до золотистого цвета.
- Пропустите через мясорубку свинину, сало и обжаренный лук. Добавьте яйцо, соль и перец.
- Влажными руками сформуйте котлеты желаемой формы и размера. Обжарьте котлеты на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки.
- Дно формы выложите кусочками яблок. Разложите на них котлеты и отправьте в духовку.
Сало придает котлетам сочность и насыщенный вкус. Также важно использование лука. Такие котлеты можно кушать с любым гарниром или соусом. Кстати, мы рассказывали, как приготовить дома кетчуп.