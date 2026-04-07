Повар поделился секретом особо сочных котлет: один ингредиент сделает вкусным даже сухое мясо (видео)

Мария Дума
Секретом особо сочных котлет Клопотенко называет сало. Фото Колаж Телеграфу

Именно сало делает фарш в котлетах вкусным

Домашние мясные блюда – это удачное решение, когда нужно накормить нескольких людей вкусно и сытно. Если вы уже готовили аппетитный гуляш, обратите внимание на следующий рецепт котлет.

Евгений Клопотенко в своем видео рассказал, как приготовить их невероятно вкусными и сочными. Настоящим секретом, с которым ваши котлеты никогда не будут сухими, повар называет самое обычное сало, а также лук. А чтобы сделать котлеты еще более эксклюзивными, Клопотенко советует запечь их с яблоками.

Ингредиенты:

  • 2 обжаренные луковицы
  • 100 г сала
  • 500 г свинины
  • соль и черный перец по вкусу
  • 4 яблока
  • 1 яйцо
  • подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, подготовьте лук. Измельчите лук и обжарьте его на масле до золотистого цвета.
  2. Пропустите через мясорубку свинину, сало и обжаренный лук. Добавьте яйцо, соль и перец.
  3. Влажными руками сформуйте котлеты желаемой формы и размера. Обжарьте котлеты на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки.
  4. Дно формы выложите кусочками яблок. Разложите на них котлеты и отправьте в духовку.

Сало придает котлетам сочность и насыщенный вкус. Также важно использование лука. Такие котлеты можно кушать с любым гарниром или соусом. Кстати, мы рассказывали, как приготовить дома кетчуп.

