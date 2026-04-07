Здивуйте своїх близьких: як приготувати повітряний яєчний млинець замість набридлого омлету на сніданок (фото)

Марія Швець
Готується швидко – з’їдається ще швидше. Фото Сегодня

10 хвилин і готове

Як правило, вранці ми постійно кудись поспішаємо: дітей відвести в садок чи школу, а самим зібратися на роботу. При цьому не варто забувати про смачний та ситний сніданок, який, до всього, бажано б приготувати швидко.

У таких випадках виручають швидкі сніданки, на кшталт вівсянки з фруктами або ж сирників. А для тих, хто надає перевагу солоним сніданкам зірковий кухар Ектор Гіменес-Браво опублікував рецепт ситної страви з яєць та овочів. Ним він поділився з читачами на своїй Instagram-сторінці.

Як приготувати яєчний млинець з м'ясом та овочами

Інгредієнти:

  • яйця;
  • шпинат;
  • курка;
  • сир;
  • авокадо;
  • мікрогрін;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування:

1.Яйця збити у мисці та вилити на добре розігріту сковороду, формуючи млинець.

2.Курятину нарізати шматочками, викласти на млинець.

3.Туди ж додати шпинат.

4.Притрусити зверху сиром та накрити сковорідку кришкою.

5.Готувати допоки сир не розплавиться.

6.Млинець зняти з плити, викласти на тарілку та прикрасити мікрогріном.

7.Поруч викласти нарізане авокадо.

