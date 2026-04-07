Удивите своих близких: как приготовть воздушный яичный блин вместо надоевшего омлета на завтрак (фото)

10 минут и готово

Как правило, утром мы постоянно спешим куда-то: детей отвести в садик или школу, а самим собраться на работу. При этом не стоит забывать о вкусном и сытном завтраке, который, ко всему, желательно бы приготовить быстро.

В таких случаях выручают быстрые завтраки, вроде овсянки с фруктами или сырников. А для тех, кто предпочитает соленые завтраки звездный повар Эктор Гименес-Браво опубликовал рецепт сытного блюда из яиц и овощей. Им он поделился с читателями на своей Instagram-странице.

Как приготовить яичный блинчик с мясом и овощами

Ингредиенты:

яйца;

шпинат;

курица;

сыр;

авокадо;

микрогрин;

соль;

перец.

Способ приготовления:

1.Яйца взбить в миске и вылить на хорошо разогретую сковороду, формируя блинчик.

2. Курицу нарезать кусочками, выложить на блинчик.

3.Туда же добавить шпинат.

4.Посыпать сверху сыром и накрыть сковороду крышкой.

5.Готовить пока сыр не расплавится.

6.Блинчик снять с плиты, выложить на тарелку и украсить микрогрином.

7.Рядом выложить нарезанное авокадо.

