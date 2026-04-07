Удивите своих близких: как приготовть воздушный яичный блин вместо надоевшего омлета на завтрак (фото)
10 минут и готово
Как правило, утром мы постоянно спешим куда-то: детей отвести в садик или школу, а самим собраться на работу. При этом не стоит забывать о вкусном и сытном завтраке, который, ко всему, желательно бы приготовить быстро.
В таких случаях выручают быстрые завтраки, вроде овсянки с фруктами или сырников. А для тех, кто предпочитает соленые завтраки звездный повар Эктор Гименес-Браво опубликовал рецепт сытного блюда из яиц и овощей. Им он поделился с читателями на своей Instagram-странице.
Как приготовить яичный блинчик с мясом и овощами
Ингредиенты:
- яйца;
- шпинат;
- курица;
- сыр;
- авокадо;
- микрогрин;
- соль;
- перец.
Способ приготовления:
1.Яйца взбить в миске и вылить на хорошо разогретую сковороду, формируя блинчик.
2. Курицу нарезать кусочками, выложить на блинчик.
3.Туда же добавить шпинат.
4.Посыпать сверху сыром и накрыть сковороду крышкой.
5.Готовить пока сыр не расплавится.
6.Блинчик снять с плиты, выложить на тарелку и украсить микрогрином.
7.Рядом выложить нарезанное авокадо.
