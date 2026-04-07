Фарширований перець за "золотим" рецептом: смачно й просто, як ніколи (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Розкішне блюдо без зайвих турбот
Прості страви, такі як ліниві хачапурі — це чудовий спосіб швидко перекусити. Однак іноді хочеться чогось серйознішого. Тоді на допомогу приходять класичні рецепти, просто як наступний.
На перший погляд може здатися, що готувати фаршировані перці досить складно і довго, але це не так. Тим паче, що на ютуб-каналі "Готуємо страви з Шефкухарем" поділились перевіреним рецептом.
Інгредієнти:
- солодкий перець — 30 шт.;
- фарш — 1 кг;
- рис — 1 склянка;
- сметана 20 % — 2-3 ст. л.;
- морква — 2-3 шт.;
- цибуля — 3-4 шт. + 1 для соусної заливки;
- кисло-солодкий соус — 1 склянка;
- олія — для смаження;
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Солодкий перець ретельно миємо, просушуємо. Зрізаємо плодоніжку, видаляємо насіння та перегородки.
- Рис промиваємо кілька разів. Заливаємо 1,5 склянки окропу. Накриваємо та відставляємо на 25 хвилин.
- Моркву чистимо та натираємо на крупній тертці. Цибулю дрібно кришимо.
- Обсмажуємо цибулю на олії до золотистого кольору. Додаємо моркву, обсмажуємо та тушкуємо все разом до м’якості моркви.
- Рис повинен стати напівготовим. Додаємо до нього фарш, цибулю з морквою. Солимо та перчимо. Все ретельно вимішуємо.
- На сковороді обсмажуємо цибулину для заливки. Додаємо соус та сметану. Перемішуємо та готуємо кілька хвилин, помішуючи
- Начинкою наповнюємо перці. Робимо це щільно, до самого верху. Щільно виставляємо їх у каструлю з товстим дном та заливаємо заливкою.
- Доливаємо воду до верху. Ставимо фаршировані перці на плиту, після закипання тушкуємо під кришкою приблизно 40-50 хвилин.
Можна куштувати одразу, а можна почекати ще 30 хвилин — так перці настояться і обміняються ароматами. Також ми ділились рецептом апетитного галицького борщу.