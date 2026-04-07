Фарширований перець за "золотим" рецептом: смачно й просто, як ніколи (відео)

Розкішне блюдо без зайвих турбот

Прості страви, такі як ліниві хачапурі — це чудовий спосіб швидко перекусити. Однак іноді хочеться чогось серйознішого. Тоді на допомогу приходять класичні рецепти, просто як наступний.

На перший погляд може здатися, що готувати фаршировані перці досить складно і довго, але це не так. Тим паче, що на ютуб-каналі "Готуємо страви з Шефкухарем" поділились перевіреним рецептом.

Інгредієнти:

солодкий перець — 30 шт.;

фарш — 1 кг;

рис — 1 склянка;

сметана 20 % — 2-3 ст. л.;

морква — 2-3 шт.;

цибуля — 3-4 шт. + 1 для соусної заливки;

кисло-солодкий соус — 1 склянка;

олія — для смаження;

сіль, перець

Спосіб приготування:

Солодкий перець ретельно миємо, просушуємо. Зрізаємо плодоніжку, видаляємо насіння та перегородки. Рис промиваємо кілька разів. Заливаємо 1,5 склянки окропу. Накриваємо та відставляємо на 25 хвилин. Моркву чистимо та натираємо на крупній тертці. Цибулю дрібно кришимо. Обсмажуємо цибулю на олії до золотистого кольору. Додаємо моркву, обсмажуємо та тушкуємо все разом до м’якості моркви. Рис повинен стати напівготовим. Додаємо до нього фарш, цибулю з морквою. Солимо та перчимо. Все ретельно вимішуємо. На сковороді обсмажуємо цибулину для заливки. Додаємо соус та сметану. Перемішуємо та готуємо кілька хвилин, помішуючи Начинкою наповнюємо перці. Робимо це щільно, до самого верху. Щільно виставляємо їх у каструлю з товстим дном та заливаємо заливкою. Доливаємо воду до верху. Ставимо фаршировані перці на плиту, після закипання тушкуємо під кришкою приблизно 40-50 хвилин.

Можна куштувати одразу, а можна почекати ще 30 хвилин — так перці настояться і обміняються ароматами.