Фаршированный перец по "золотому" рецепту: вкусно и просто, как никогда (видео)
Роскошное блюдо без лишних забот
Простые блюда, такие как ленивые хачапури – это отличный способ быстро перекусить. Однако иногда хочется чего-нибудь посерьезнее. Тогда на помощь приходят классические рецепты просто как следующий.
На первый взгляд может показаться, что готовить фаршированные перцы достаточно сложно и долго, но это не так. Тем более что на ютуб-канале "Готуємо страви з Шефкухарем" поделились проверенным рецептом.
Ингредиенты:
- сладкий перец — 30 шт.;
- фарш — 1 кг;
- рис — 1 стакан;
- сметана 20% — 2-3 ст. л.;
- морковь — 2-3 шт.;
- лук – 3-4 шт. + 1 для соусной заливки;
- кисло-сладкий соус – 1 стакан;
- масло – для жарки;
- соль, перец
Способ приготовления:
- Сладкий перец тщательно моем, просушиваем. Срезаем плодоножку, удаляем семена и перегородки.
- Рис промываем несколько раз. Заливаем 1,5 стакана кипятка. Накрываем и отставляем на 25 минут.
- Морковь чистим и натираем на крупной терке. Лук мелко крошим.
- Обжариваем лук на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем морковь, обжариваем и тушим вместе до мягкости моркови.
- Рис должен стать полуготовым. Добавляем к нему фарш, лук с морковью. Солим и перчим. Все тщательно вымешиваем.
- На сковороде обжариваем луковицу для заливки. Добавляем соус и сметану. Перемешиваем и готовим несколько минут, помешивая
- Начинкой наполняем перцы. Делаем это плотно, до самого верха. Плотно выставляем в кастрюлю с толстым дном и заливаем заливкой.
- Доливаем воду вверх. Ставим фаршированные перцы на плиту, после закипания тушим под крышкой примерно 40-50 минут.
Можно пробовать сразу, а можно подождать еще 30 минут – так перцы настоятся и обменяются ароматами. Также мы делились рецептом аппетитного галицкого борща.