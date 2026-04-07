Фаршированный перец по "золотому" рецепту: вкусно и просто, как никогда (видео)

Мария Дума
Автор
Классический рецепт, который всегда удается
Классический рецепт, который всегда удается. Фото shuba.life

Роскошное блюдо без лишних забот

Простые блюда, такие как ленивые хачапури – это отличный способ быстро перекусить. Однако иногда хочется чего-нибудь посерьезнее. Тогда на помощь приходят классические рецепты просто как следующий.

На первый взгляд может показаться, что готовить фаршированные перцы достаточно сложно и долго, но это не так. Тем более что на ютуб-канале "Готуємо страви з Шефкухарем" поделились проверенным рецептом.

Ингредиенты:

  • сладкий перец — 30 шт.;
  • фарш — 1 кг;
  • рис — 1 стакан;
  • сметана 20% — 2-3 ст. л.;
  • морковь — 2-3 шт.;
  • лук – 3-4 шт. + 1 для соусной заливки;
  • кисло-сладкий соус – 1 стакан;
  • масло – для жарки;
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Сладкий перец тщательно моем, просушиваем. Срезаем плодоножку, удаляем семена и перегородки.
  2. Рис промываем несколько раз. Заливаем 1,5 стакана кипятка. Накрываем и отставляем на 25 минут.
  3. Морковь чистим и натираем на крупной терке. Лук мелко крошим.
  4. Обжариваем лук на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем морковь, обжариваем и тушим вместе до мягкости моркови.
  5. Рис должен стать полуготовым. Добавляем к нему фарш, лук с морковью. Солим и перчим. Все тщательно вымешиваем.
  6. На сковороде обжариваем луковицу для заливки. Добавляем соус и сметану. Перемешиваем и готовим несколько минут, помешивая
  7. Начинкой наполняем перцы. Делаем это плотно, до самого верха. Плотно выставляем в кастрюлю с толстым дном и заливаем заливкой.
  8. Доливаем воду вверх. Ставим фаршированные перцы на плиту, после закипания тушим под крышкой примерно 40-50 минут.

Можно пробовать сразу, а можно подождать еще 30 минут – так перцы настоятся и обменяются ароматами. Также мы делились рецептом аппетитного галицкого борща.

