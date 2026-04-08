Чебуреки вийдуть хрусткими та неймовірно соковитими: на чому приготувати тісто (відео)

Виходять дуже апетитними із чудовою начинкою

Чебуреки — це національна страва кримськотатарської кухні, яка вже давно зайняла своє місце не лише в українських кулінарних традиціях, але й здобула популярність у різних країнах світу. Цей смачний пиріжок з м'ясною начинкою смажиться в достатній кількості олії. Зовні він вкритий апетитною хрусткою скоринкою, а всередині — соковита начинка, що вражає своїм неперевершеним ароматом і смаком.

Фудблогерка під ніком "foodblog_kristi" в Instagram поділилася порадою, як правильно приготувати тісто для чебуреків, щоб вони не розкривалися під час смаження. Вона рекомендує використовувати тісто, замішане на мінеральній воді, вважаючи його найкращим варіантом для цієї страви.

Як приготувати чебуреки

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

мінеральна газована вода – 250 мл;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

Інгредієнти для начинки:

фарш – 600 г;

цибуля – 2 шт.;

вода – 70-80 мл;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

1.У миску насипати борошно, додати сіль, цукор та олію, перетерти руками.

2.Влити щойно відкриту мінеральну воду, замісити тісто. Спочатку тісто буде надто тугим, але в процесі замішування перетвориться на однорідне та дуже еластичне. Для цього потрібно витратити близько 10 хвилин.

3.Перекласти тісто в пакет і залишити відпочити 30 хвилин.

4.До фаршу додати натерту цибулю, сіль та перець, влити воду. Ретельно перемішати.

5.Тісто розділити на 12 рівних частин.

6.Кожну розкачати, на половину кола викласти фарш й сформувати чебурек, щільно защипнути краї.

7.Смажити на добре розігрітій олії до золотистої скоринки.

8.Готові чебуреки викласти на паперовий рушник.