Так картоплю можна готувати хоч щодня: не варена і не смажена, смачна і не набридає (відео)

Таку картоплю можна готувати навіть на святковий стіл

У піст можна їсти дуже смачно. Ми ділились рецептом апетитної запеченої капусти в маринаді. Тепер розповімо, як дуже смачно приготувати картоплю.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати її ароматною, гарно запеченою та з хрусткою скоринкою. Рецепт простий та бюджетний, а смак цієї страви — неймовірний. Приготувати її легко і з найпростіших продуктів.

Інгредієнти:

картопля — 6 шт

часник — 3 зубчики

олія — 2 ст. л.

сіль — дрібка

перець — до смаку

прованські трави — 1 ч. л

Спосіб приготування:

Ретельно миємо картоплю, можна почистити, але якщо залишити тоненьку шкірку, буде лише смачніше. Кожну картоплю нарізаємо таким чином, щоб із неї вийшла "гармошка" — робимо глибокі надрізи, втім, не прорізаючи її до кінця, так, щоб низ картоплини тримав всю конструкцію.. Часник чистимо від шкірки та нарізаємо його пластинками. Із фольги робимо "човники", і вкладаємо у них кожну картоплину. Між пластинок картоплі рівномірно вкладаємо часник. Беремо кулінарний пензлик і щедро змащуємо кожну картоплю олією. До смаку солимо, перчимо, додаємо спеції і відправляємо картоплю в духовку. При 180-200° вона буде готуватися приблизно одну.

Картопля має яскравий аромат, а також хрустку скоринку, а всередині залишається ніжною. Ця проста страва підійде як на щодень, так і на святковий стіл. Вона може бути як самостійним перекусом, так і гарніром до основної страви, наприклад, запеченої риби.