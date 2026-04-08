Можна їсти одразу: який салат з баклажанів та овочів ще приготувати (відео)

Готується швидко, а з’їдається ще швидше

З овочів роблять не тільки закрутки та смачні намазки, але й різноманітні салати. Надзвичайно смачними виходять мариновані баклажани.

А сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски з цього овочу, який можна їсти одразу. Рецепт опублікували на YouTube-каналі "Ольга Матвій".

Як замаринувати баклажани

Інгредієнти:

баклажани 3 шт.;

перець червоний 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

морква 1 шт.;

зелена цибуля 1-2 шт.;

зелень;

сіль, перець, орегано;

часник 10 зуб.;

оцет 9% 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Баклажани нарізати кружальцями та півкільцями.

2.Перець нарізати.

3.Цибулю нарізати півкільцями.

4.Баклажани викласти на тарілку, посолити.

5.Моркву натерти на великій тертці.

6.Моркву, цибулю, перець обсмажити до півготовності, посолити, поперчити.

7.Овочі викласти у тарілку.

8.Баклажани обсмажити на сковорідці до золотистості.

9.Цибулю, часник та кріп дрібно нарізати.

10.Змішати всі інгредієнти, присипати орегано, перцем, цукром, перемішати.

11.Полити оцтом, перемішати.

12.Залишити на 2-3 години та можна куштувати.