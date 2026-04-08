Рус

Можна їсти одразу: який салат з баклажанів та овочів ще приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Соковита, корисна, апетитна страва. Фото 1000.menu

Готується швидко, а з’їдається ще швидше

З овочів роблять не тільки закрутки та смачні намазки, але й різноманітні салати. Надзвичайно смачними виходять мариновані баклажани.

А сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски з цього овочу, який можна їсти одразу. Рецепт опублікували на YouTube-каналі "Ольга Матвій".

Як замаринувати баклажани

Інгредієнти:

  • баклажани 3 шт.;
  • перець червоний 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • зелена цибуля 1-2 шт.;
  • зелень;
  • сіль, перець, орегано;
  • часник 10 зуб.;
  • оцет 9% 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Баклажани нарізати кружальцями та півкільцями.

2.Перець нарізати.

3.Цибулю нарізати півкільцями.

4.Баклажани викласти на тарілку, посолити.

5.Моркву натерти на великій тертці.

6.Моркву, цибулю, перець обсмажити до півготовності, посолити, поперчити.

7.Овочі викласти у тарілку.

8.Баклажани обсмажити на сковорідці до золотистості.

9.Цибулю, часник та кріп дрібно нарізати.

10.Змішати всі інгредієнти, присипати орегано, перцем, цукром, перемішати.

11.Полити оцтом, перемішати.

12.Залишити на 2-3 години та можна куштувати.

Теги:
#Овочі #Баклажани #Маринад #Готуємо вдома