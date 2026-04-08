Можна їсти одразу: який салат з баклажанів та овочів ще приготувати (відео)
Готується швидко, а з’їдається ще швидше
З овочів роблять не тільки закрутки та смачні намазки, але й різноманітні салати. Надзвичайно смачними виходять мариновані баклажани.
А сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски з цього овочу, який можна їсти одразу. Рецепт опублікували на YouTube-каналі "Ольга Матвій".
Як замаринувати баклажани
Інгредієнти:
- баклажани 3 шт.;
- перець червоний 1 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- зелена цибуля 1-2 шт.;
- зелень;
- сіль, перець, орегано;
- часник 10 зуб.;
- оцет 9% 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Баклажани нарізати кружальцями та півкільцями.
2.Перець нарізати.
3.Цибулю нарізати півкільцями.
4.Баклажани викласти на тарілку, посолити.
5.Моркву натерти на великій тертці.
6.Моркву, цибулю, перець обсмажити до півготовності, посолити, поперчити.
7.Овочі викласти у тарілку.
8.Баклажани обсмажити на сковорідці до золотистості.
9.Цибулю, часник та кріп дрібно нарізати.
10.Змішати всі інгредієнти, присипати орегано, перцем, цукром, перемішати.
11.Полити оцтом, перемішати.
12.Залишити на 2-3 години та можна куштувати.