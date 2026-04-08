Як приготувати мʼясний террін з фісташками: ефектна закуска до великоднього столу (відео)

Марія Швець
Мʼясний террін з фісташками. Фото Згенеровано ШІ

Незабаром Великдень, і саме час продумувати святкове меню, де традиційно з’являються холодці, запечене м’ясо, домашні ковбаси та легкі закуски.

Однією з таких варіацій може стати салат із копченою куркою та редискою, який додає столу свіжості та балансу після ситних страв. А сьогодні пропонується більш вишукана святкова закуска — мʼясний террін із курячого філе, індички та печінки, доповнений фісташками, вʼяленими томатами та ароматним базиліком. У таких рецептах важливо використовувати якісне мʼясо без зайвої вологи та свіжі додатки, адже саме це формує щільну текстуру і насичений смак готової страви.

Для такої страви важливо обирати свіже мʼясо без зайвої вологи, оскільки це впливає на щільність текстури готового терріну, а також якісні фісташки без гіркоти, які формують його гастрономічний акцент. У разі потреби інгредієнти можна варіювати, замінюючи індичку на свинину або додаючи інші горіхи, наприклад, мигдаль чи кеш’ю для різних смакових відтінків.

Як приготувати мʼясний террін з фісташками

Інгредієнти:

  • куряче філе — 400 г;
  • мʼясо стегна індички — 600 г;
  • печінка куряча — 150 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • вершки 20% — 110 г;
  • яйця — 2 шт;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • бекон — 150–200 г;
  • фісташки — 50 г;
  • базилік — 150–200 г;
  • вʼялені томати — 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати куряче філе та мʼясо індички невеликим кубиком і ретельно вимішати до однорідності.
  2. Додати яйця, сіль, перець і вершки, після чого повторно перемішати масу до звʼязаної консистенції.
  3. Обсмажити курячу печінку з цибулею до готовності, охолодити та додати до мʼясної основи разом із вʼяленими томатами, фісташками та злегка припущеним базиліком.
  4. Викласти форму беконом, щільно утрамбувати підготовлену масу, закрити беконом зверху та запікати в холодній духовці 80 хвилин при 160°C.
  5. Повністю охолодити террін перед нарізанням для стабілізації текстури.

Як і з чим подавати

Мʼясний террін найкраще подавати охолодженим, нарізаним тонкими скибками, щоб добре читалася структура мʼяса та вкраплення фісташок і томатів. Ідеально поєднується зі свіжими салатами, зерновим хлібом або грінками, а також із легкими гірчичними чи ягідними соусами. Для святкової подачі страву можна доповнити маринованими овочами, мікрогріном або краплею бальзамічного крему, що підкреслює смакову глибину терріну.

Мʼясний террін — це універсальна святкова страва з виразним смаком і щільною, але ніжною текстурою, яка добре тримає форму після охолодження. Дотримання технології приготування та якісні інгредієнти гарантують збалансований смак і ресторанний результат вдома.

