Як приготувати мʼясний террін з фісташками: ефектна закуска до великоднього столу (відео)

Незабаром Великдень, і саме час продумувати святкове меню, де традиційно з’являються холодці, запечене м’ясо, домашні ковбаси та легкі закуски.

Однією з таких варіацій може стати салат із копченою куркою та редискою, який додає столу свіжості та балансу після ситних страв. А сьогодні пропонується більш вишукана святкова закуска — мʼясний террін із курячого філе, індички та печінки, доповнений фісташками, вʼяленими томатами та ароматним базиліком. У таких рецептах важливо використовувати якісне мʼясо без зайвої вологи та свіжі додатки, адже саме це формує щільну текстуру і насичений смак готової страви.

Для такої страви важливо обирати свіже мʼясо без зайвої вологи, оскільки це впливає на щільність текстури готового терріну, а також якісні фісташки без гіркоти, які формують його гастрономічний акцент. У разі потреби інгредієнти можна варіювати, замінюючи індичку на свинину або додаючи інші горіхи, наприклад, мигдаль чи кеш’ю для різних смакових відтінків.

Як приготувати мʼясний террін з фісташками

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

мʼясо стегна індички — 600 г;

печінка куряча — 150 г;

цибуля — 1 шт;

вершки 20% — 110 г;

яйця — 2 шт;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

бекон — 150–200 г;

фісташки — 50 г;

базилік — 150–200 г;

вʼялені томати — 100 г;

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе та мʼясо індички невеликим кубиком і ретельно вимішати до однорідності. Додати яйця, сіль, перець і вершки, після чого повторно перемішати масу до звʼязаної консистенції. Обсмажити курячу печінку з цибулею до готовності, охолодити та додати до мʼясної основи разом із вʼяленими томатами, фісташками та злегка припущеним базиліком. Викласти форму беконом, щільно утрамбувати підготовлену масу, закрити беконом зверху та запікати в холодній духовці 80 хвилин при 160°C. Повністю охолодити террін перед нарізанням для стабілізації текстури.

Як і з чим подавати

Мʼясний террін найкраще подавати охолодженим, нарізаним тонкими скибками, щоб добре читалася структура мʼяса та вкраплення фісташок і томатів. Ідеально поєднується зі свіжими салатами, зерновим хлібом або грінками, а також із легкими гірчичними чи ягідними соусами. Для святкової подачі страву можна доповнити маринованими овочами, мікрогріном або краплею бальзамічного крему, що підкреслює смакову глибину терріну.

Мʼясний террін — це універсальна святкова страва з виразним смаком і щільною, але ніжною текстурою, яка добре тримає форму після охолодження. Дотримання технології приготування та якісні інгредієнти гарантують збалансований смак і ресторанний результат вдома.