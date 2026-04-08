Не капустою єдиною: як смачно замаринувати буряк (відео)
Готується швидко та просто
Зібравши щедрий урожай фруктів та овочів, господині мізкують, що б такого смачного приготувати з цих продуктів. Багато хто робить заготівлі на зиму: консервують салати з баклажанів, роблять кабачкову ікру або ж квасять капусту.
Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати буряк. Це чудове доповнення до багатьох страв, переконують на Instagram-сторінці "recept_dny_y_tanya_akopyan", де опублікували рецепт.
Як замаринувати буряк смачно
Інгредієнти:
- буряк — 0,5 кг;
- часник — 3-4 зуб.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- коріандр — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- олія — 60 мл;
Спосіб приготування:
1.Буряк натерти на тертці для моркви по-корейськи.
2.Часник натерти, додати до буряка.
3.Додати цукор, сіль, перець.
4.Додати інші спеції та оцет.
5.Олію підігріти, полити нею буряк, перемішати та добре розім'яти руками.
6.Залишити буряк на кілька годин у холодильнику під плівкою та можна куштувати.