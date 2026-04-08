Не капустою єдиною: як смачно замаринувати буряк (відео)

Марія Швець
Смачна закуска для близьких
Смачна закуска для близьких.

Готується швидко та просто

Зібравши щедрий урожай фруктів та овочів, господині мізкують, що б такого смачного приготувати з цих продуктів. Багато хто робить заготівлі на зиму: консервують салати з баклажанів, роблять кабачкову ікру або ж квасять капусту.

Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати буряк. Це чудове доповнення до багатьох страв, переконують на Instagram-сторінці "recept_dny_y_tanya_akopyan", де опублікували рецепт.

Як замаринувати буряк смачно

Інгредієнти:

  • буряк — 0,5 кг;
  • часник — 3-4 зуб.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • коріандр — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.;
  • олія — 60 мл;

Спосіб приготування:

1.Буряк натерти на тертці для моркви по-корейськи.

2.Часник натерти, додати до буряка.

3.Додати цукор, сіль, перець.

4.Додати інші спеції та оцет.

5.Олію підігріти, полити нею буряк, перемішати та добре розім'яти руками.

6.Залишити буряк на кілька годин у холодильнику під плівкою та можна куштувати.

