Крабові палички, сир і свіжі овочі: простий салат із яскравим смаком (відео)

Салати бувають легкі овочеві, ситні м’ясні та навіть теплі варіації, як-от класичний картопляний салат, де важлива правильна текстура картоплі та баланс заправки. А сьогодні пропонується яскравий салат "Червоне море" з крабовими паличками, який поєднує ніжність сиру, соковитість овочів і легку часникову пікантність. Під час вибору інгредієнтів важливо звертати увагу на свіжість овочів: перець має бути щільним і хрустким, а помідори — м’ясистими, без зайвої водянистості, щоб салат не "плив". Для більш виразного смаку можна замінити майонез на суміш майонезу зі сметаною або додати трохи гірчиці, а твердий сир — на більш пікантні сорти на кшталт гауди чи едаму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ukrainska__hospodynia".

Як приготувати салат "Червоне море"

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

твердий сир – 150 г;

солодкий перець – 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

часник – 1–2 зубчики;

майонез – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати крабові палички, твердий сир і солодкий перець тонкою соломкою. Очистити помідори від насіння та зайвої рідини, після чого нарізати їх соломкою. Подрібнити часник і додати до підготовлених інгредієнтів. Заправити майонезом, за бажанням додати його суміш зі сметаною, і ретельно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Салат "Червоне море" найкраще подавати охолодженим у прозорій салатниці або порційних креманках, щоб підкреслити його яскраву кольорову структуру. Для оздоблення можна використати смужки солодкого перцю, дрібно натертий сир або зелень петрушки. Добре поєднується зі стравами з картоплі, запеченою рибою чи легкими закусками, а також може виступати самостійною стравою на святковому столі.

Салат "Червоне море" поєднує прості інгредієнти та швидке приготування, при цьому зберігаючи виразний смак і привабливий вигляд. Завдяки варіативності заправки та можливості заміни інгредієнтів страва легко адаптується під різні смаки та нагоди.