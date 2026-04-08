Крабові палички, сир і свіжі овочі: простий салат із яскравим смаком (відео)

Марія Швець
Салат "Червоне море"
Салат "Червоне море". Фото instagram.com

Смачна та яскрава страва

Салати бувають легкі овочеві, ситні м’ясні та навіть теплі варіації, як-от класичний картопляний салат, де важлива правильна текстура картоплі та баланс заправки. А сьогодні пропонується яскравий салат "Червоне море" з крабовими паличками, який поєднує ніжність сиру, соковитість овочів і легку часникову пікантність. Під час вибору інгредієнтів важливо звертати увагу на свіжість овочів: перець має бути щільним і хрустким, а помідори — м’ясистими, без зайвої водянистості, щоб салат не "плив". Для більш виразного смаку можна замінити майонез на суміш майонезу зі сметаною або додати трохи гірчиці, а твердий сир — на більш пікантні сорти на кшталт гауди чи едаму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ukrainska__hospodynia".

Як приготувати салат "Червоне море"

Інгредієнти:

  • крабові палички – 200 г;
  • твердий сир – 150 г;
  • солодкий перець – 1 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • часник – 1–2 зубчики;
  • майонез – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати крабові палички, твердий сир і солодкий перець тонкою соломкою.
  2. Очистити помідори від насіння та зайвої рідини, після чого нарізати їх соломкою.
  3. Подрібнити часник і додати до підготовлених інгредієнтів.
  4. Заправити майонезом, за бажанням додати його суміш зі сметаною, і ретельно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Салат "Червоне море" найкраще подавати охолодженим у прозорій салатниці або порційних креманках, щоб підкреслити його яскраву кольорову структуру. Для оздоблення можна використати смужки солодкого перцю, дрібно натертий сир або зелень петрушки. Добре поєднується зі стравами з картоплі, запеченою рибою чи легкими закусками, а також може виступати самостійною стравою на святковому столі.

Салат "Червоне море" поєднує прості інгредієнти та швидке приготування, при цьому зберігаючи виразний смак і привабливий вигляд. Завдяки варіативності заправки та можливості заміни інгредієнтів страва легко адаптується під різні смаки та нагоди.

