Ароматна підлива і м'ясо, що тане в роті: найпростіший рецепт гуляшу (відео)

Так можна приготувати найніжніше м’ясо

Гуляш зі свинини — це класична, проста і ситна страва. Вона ідеально пасує будь-якому прийому їжі та будь-яким салатам. До нього ідеально смакуватимуть як тепла закуска з баклажанами, так і биті огірки.

За рецептом від української кулінарної блогерки Alina FooDee м'ясо виходить м'яким і ніжним, просто тане у роті! А рецепт простий, але забере у вас трохи часу — за словами дівчини, вона витратила на нього одну годину та 10 хвилин.

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг

Цибуля – 200-250 г

Морква – 1 шт.

Томатна паста – 1 ст. л.

Борошно – 1 ст. л.

Рослинна олія – для смаження

Вода – 800 мл

Сіль, чорний мелений перець – до смаку

Лавровий лист – 1 шт.

Часник – 2 зубчики (за бажанням)

Спосіб приготування:

Наріжте свинину середніми шматками. Посоліть, поперчіть до смаку і обваляйте в борошні. Обсмажте на розігрітій олії до золотистої скоринки. Наріжте цибулю і моркву кубиками. Додайте до м'яса і обсмажуйте до м'якості овочів. Додайте томатну пасту і обсмажуйте ще кілька хвилин, щоб вона стала апетитною. Залийте м'ясо з овочами гарячою водою, додайте лавровий лист. Обсмажте борошно на сухій сковороді до золотистого кольору і додайте в гуляш. Добре перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні близько години або до готовності м'яса. Додайте подрібнений часник за 10 хвилин до готовності.

Страва виходить фантастично ароматною та ніжною. До речі, ви знали, що томатну пасту для неї можна приготувати самотужки? Ми розповідали, як це зробити.