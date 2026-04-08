Чебуреки получатся хрустящими и невероятно сочными: на чем приготовить тесто (видео)

Выходят очень аппетитными с великолепной начинкой

Чебуреки — это национальное блюдо крымскотатарской кухни, которое уже давно заняло свое место не только в украинских кулинарных традициях, но и получило популярность в разных странах мира. Этот вкусный пирожок с мясной начинкой жарится в достаточном количестве растительного масла. Снаружи он покрыт аппетитной хрустящей корочкой, а внутри – сочная начинка, поражающая своим непревзойденным ароматом и вкусом.

Фудблогерка под ником "foodblog_kristi" в Instagram поделилась советом, как правильно приготовить тесто для чебуреков, чтобы они не раскрывались во время жарки. Она рекомендует использовать тесто, замешанное на минеральной воде, считая его лучшим вариантом для этого блюда.

Как приготовить чебуреки

Ингредиенты:

мука – 500 г;

минеральная газировка – 250 мл;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

масло – 2 ст. л.;

Ингредиенты для начинки:

фарш – 600 г;

лук – 2 шт.;

вода – 70-80 мл;

соль;

перец;

Способ приготовления:

1.В миску насыпать муку, добавить соль, сахар и масло, перетереть руками.

2.Влить только что открытую минеральную воду, замесить тесто. Сначала тесто будет слишком тугим, но в процессе затворения превратится в однородное и очень эластичное. Для этого нужно потратить около 10 минут.

3.Переложить тесто в пакет и оставить отдохнуть 30 минут.

4.К фаршу добавить натертый лук, соль и перец, влить воду. Тщательно перемешать.

5.Тесто разделить на 12 равных частей.

6.Каждую раскатать, на половину круга выложить фарш и сформировать чебурек, плотно защипнуть края.

7.Жарить на хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

8.Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце.