Не капустой единой: как вкусно замариновать свеклу (видео)

Готовится быстро и просто

Собрав щедрый урожай фруктов и овощей, хозяйки думают, что бы такого вкусного приготовить из этих продуктов. Многие делают заготовки на зиму: консервируют салаты из баклажанов, делают кабачковую икру или же квасят капусту.

Сегодня мы хотим предложить замариновать свеклу. Это замечательное дополнение ко многим блюдам, убеждают на Instagram-странице "recept_dny_y_tanya_akopyan", где опубликовали рецепт.

Как замариновать свеклу вкусно

Ингредиенты:

свекла — 0,5 кг;

чеснок — 3-4 зуб.;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 2 ст. л.;

кориандр – 0,5 ч. л.;

черный перец – 0,5 ч. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

масло – 60 мл;

Способ приготовления:

1.Свекла натереть на терке для моркови по-корейски.

2.Чеснок натереть, добавить к свекле.

3.Добавить сахар, соль, перец.

4.Добавить другие специи и уксус.

5. Масло подогреть, полить им свеклу, перемешать и хорошо размять руками.

6. Оставить свеклу на несколько часов в холодильнике под пленкой и можно пробовать.