Не капустой единой: как вкусно замариновать свеклу (видео)
Готовится быстро и просто
Собрав щедрый урожай фруктов и овощей, хозяйки думают, что бы такого вкусного приготовить из этих продуктов. Многие делают заготовки на зиму: консервируют салаты из баклажанов, делают кабачковую икру или же квасят капусту.
Сегодня мы хотим предложить замариновать свеклу. Это замечательное дополнение ко многим блюдам, убеждают на Instagram-странице "recept_dny_y_tanya_akopyan", где опубликовали рецепт.
Как замариновать свеклу вкусно
Ингредиенты:
- свекла — 0,5 кг;
- чеснок — 3-4 зуб.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- кориандр – 0,5 ч. л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- масло – 60 мл;
Способ приготовления:
1.Свекла натереть на терке для моркови по-корейски.
2.Чеснок натереть, добавить к свекле.
3.Добавить сахар, соль, перец.
4.Добавить другие специи и уксус.
5. Масло подогреть, полить им свеклу, перемешать и хорошо размять руками.
6. Оставить свеклу на несколько часов в холодильнике под пленкой и можно пробовать.