Так готується справжній одеський форшмак: шеф-кухар поділився вдалим рецептом (відео)

Гарний рецепт одеського форшмаку

Страви з оселедця — це смачно, яскраво та колоритно. Ми розповідали, як розібрати цю чудову рибу на філе. Тепер ділимось рецептом, в якому вам знадобиться це вміння.

На своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс розповів, як приготувати справжній одеський форшмак. Цю закуску їдять з грінками, крекерами, а можна просто покласти на хлібчик і смакувати. Це надзвичайно смачна страва, насичена, збалансована.

Інгредієнти:

Філе оселедця – 140 г

Батон білий – 50 г

Вершки 10% – 30 мл

Яблуко кисло-солодке – 30 г

Цибуля – 30 г

Сіль, перець – до смаку

Хліб житній

Кріп, зелена цибуля

Спосіб приготування:

Замочіть білий батон у вершках, щоб він розм'як. Відділіть філе оселедця або візьміть уже готове. Яблуко та цибулю почистіть. Оселедець, яблуко та цибулю подрібніть. Можна перебити блендером, тоді закуска буде мати кремову текстуру, або нарізати ножем — тоді шматочки інгредієнтів будуть відчуватись. Відтисніть, але не до кінця, хліб від вершків та вмішайте його у паштет. Додайте сіль, перець до смаку і ретельно перемішайте.

Подавайте форшмак охолодженим на житньому хлібі, прикрасивши зеленню.