Так готується справжній одеський форшмак: шеф-кухар поділився вдалим рецептом (відео)
Гарний рецепт одеського форшмаку
Страви з оселедця — це смачно, яскраво та колоритно. Ми розповідали, як розібрати цю чудову рибу на філе. Тепер ділимось рецептом, в якому вам знадобиться це вміння.
На своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс розповів, як приготувати справжній одеський форшмак. Цю закуску їдять з грінками, крекерами, а можна просто покласти на хлібчик і смакувати. Це надзвичайно смачна страва, насичена, збалансована.
Інгредієнти:
- Філе оселедця – 140 г
- Батон білий – 50 г
- Вершки 10% – 30 мл
- Яблуко кисло-солодке – 30 г
- Цибуля – 30 г
- Сіль, перець – до смаку
- Хліб житній
- Кріп, зелена цибуля
Спосіб приготування:
- Замочіть білий батон у вершках, щоб він розм'як. Відділіть філе оселедця або візьміть уже готове.
- Яблуко та цибулю почистіть. Оселедець, яблуко та цибулю подрібніть. Можна перебити блендером, тоді закуска буде мати кремову текстуру, або нарізати ножем — тоді шматочки інгредієнтів будуть відчуватись.
- Відтисніть, але не до кінця, хліб від вершків та вмішайте його у паштет. Додайте сіль, перець до смаку і ретельно перемішайте.
Подавайте форшмак охолодженим на житньому хлібі, прикрасивши зеленню. Також ми розповідали, як можна оригінально подати "Оселедець під шубою".