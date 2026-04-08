Так готовится настоящий одесский форшмак: шеф-повар поделился удачным рецептом (видео)
Хороший рецепт одесского форшмака
Блюда из сельди – это вкусно, ярко и колоритно. Мы рассказывали, как разобрать эту чудесную рыбу на филе. Теперь делимся рецептом, в котором вам понадобится это умение.
На своем ютуб-канале шеф-повар Андрей Клюс рассказал, как приготовить настоящий одесский форшмак. Эту закуску едят с гренками, крекерами, а можно просто положить на хлеб и смаковать. Это очень вкусное блюдо — насыщенное, сбалансированное.
Ингредиенты:
- Филе сельди – 140 г
- Батон белый – 50 г
- Сливки 10% – 30 мл
- Яблоко кисло-сладкое – 30 г
- Лук – 30 г
- Соль, перец – по вкусу
- Хлеб ржаной
- Укроп, зеленый лук
Способ приготовления:
- Замочите белый батон в сливках, чтобы он размягчился. Отделите филе сельди или возьмите готовое.
- Почистите яблоко и лук. Сельдь, яблоко и лук измельчите. Можно перебить блендером, тогда закуска будет иметь кремовую текстуру, или нарезать ножом – тогда кусочки ингредиентов будут ощущаться.
- Отожмите, но не до конца, хлеб от сливок и вмешайте его в паштет. Добавьте соль, перец по вкусу и тщательно перемешайте.
Подавайте форшмак охлажденным на ржаном хлебе, украсив зеленью. Также мы рассказывали, как можно интересно подать "Селедку под шубой".