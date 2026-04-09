Один інгредієнт зробить "Мімозу" неймовірною: що додати для фантастичного смаку (відео)

Прекрасний рецепт салату на кожен день або на святковий стіл

Салати з майонезом особливо популярні, коли прохолодно. Ми розповідали, як приготувати оригінальний "сільський" салат олів’є. Тепер ділимося цікавою варіацією салату "Мімоза".

На відміну від класичного рецепту, в цьому є плавлений сир, і це робить страву неймовірно смачною. Як його готувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Смачні домашні рецепти".

Інгредієнти:

рибні консерви — 1 банка

картопля — 1 шт (велика)

морква — 1 шт

яйця — 4 шт

цибуля — 0,5 середньої цибулини

плавлений сир — 2 шт

майонез — до смаку

сіль та перець

Спосіб приготування:

Яйця варимо накруто. Картоплю та моркву відварюємо до готовності. Картоплину чистимо та натираємо на крупну тертку. Викладаємо першим шаром в глибоку миску. Змащуємо майонезом. З сардини зливаємо воду та перетираємо виделкою. Рибку викладаємо другим шаром. На неї — дрібно накришену цибульку, яку змащуємо майонезом. Яйця чистимо від шкаралупи. Розбираємо їх на білок та жовток. Білок натираємо на крупну терку і викладаємо поверх цибулі. Знову змащуємо майонезом. Викладаємо натертий плавлений сирок. Змащуємо майонезом та переходимо до передостаннього шару. Моркву натираємо на крупній тертці. Змащуємо майонезом та посипаємо жовтком, натертим на дрібній тертці.

Плавлений сир робить цю закуску особливо смачною. Також ми розповідали, як можна оригінально подати оселедець під шубою — в лаваші.