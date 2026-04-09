Один ингредиент сделает "Мимозу" невероятной: что добавить для фантастического вкуса (видео)

Прекрасный рецепт салата на каждый день или на праздничный стол

Салаты с майонезом особенно популярны, когда прохладно. Мы рассказывали, как приготовить оригинальный "деревенский" салат оливье. Теперь делимся интересной вариацией салата "Мимоза".

В отличие от классического рецепта, в этом есть плавленый сыр, и это делает блюдо невероятно вкусным. Как его готовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Смачні домашні рецепти".

Ингредиенты:

рыбные консервы — 1 банка

картофель — 1 шт (большой)

морковь — 1 шт

яйца — 4 шт

лук — 0,5 средней луковицы

плавленый сыр — 2 шт

майонез — по вкусу

соль и перец

Способ приготовления:

Яйца варим вкрутую. Картофель и морковь отвариваем до готовности. Картофель чистим и натираем на крупную терку. Выкладываем первым слоем в глубокую миску. Смазываем майонезом. Из сардины сливаем воду и перетираем вилкой. Рыбку выкладываем вторым слоем. На нее — мелко накрошенный лучок, который смазываем майонезом. Яйца чистим от скорлупы. Разбираем их на желток и белок. Белок натираем на крупную терку и выкладываем поверх лука. Снова смазываем майонезом. Выкладываем натертый плавленый сырок. Смазываем майонезом и переходим к предпоследнему слою. Морковь натираем на крупной терке. Смазываем майонезом и посыпаем желтком, натертым на мелкой терке.

Плавленый сыр делает эту закуску особенно вкусной. Также мы рассказывали, как можно оригинально подать селедку под шубой – в лаваше.