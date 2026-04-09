Укр

Один ингредиент сделает "Мимозу" невероятной: что добавить для фантастического вкуса (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Закуска получается очень вкусной. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт салата на каждый день или на праздничный стол

Салаты с майонезом особенно популярны, когда прохладно. Мы рассказывали, как приготовить оригинальный "деревенский" салат оливье. Теперь делимся интересной вариацией салата "Мимоза".

В отличие от классического рецепта, в этом есть плавленый сыр, и это делает блюдо невероятно вкусным. Как его готовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Смачні домашні рецепти".

Ингредиенты:

  • рыбные консервы — 1 банка
  • картофель — 1 шт (большой)
  • морковь — 1 шт
  • яйца — 4 шт
  • лук — 0,5 средней луковицы
  • плавленый сыр — 2 шт
  • майонез — по вкусу
  • соль и перец

Способ приготовления:

  1. Яйца варим вкрутую. Картофель и морковь отвариваем до готовности. Картофель чистим и натираем на крупную терку.
  2. Выкладываем первым слоем в глубокую миску. Смазываем майонезом. Из сардины сливаем воду и перетираем вилкой.
  3. Рыбку выкладываем вторым слоем. На нее — мелко накрошенный лучок, который смазываем майонезом.
  4. Яйца чистим от скорлупы. Разбираем их на желток и белок. Белок натираем на крупную терку и выкладываем поверх лука.
  5. Снова смазываем майонезом. Выкладываем натертый плавленый сырок. Смазываем майонезом и переходим к предпоследнему слою.
  6. Морковь натираем на крупной терке. Смазываем майонезом и посыпаем желтком, натертым на мелкой терке.

Плавленый сыр делает эту закуску особенно вкусной. Также мы рассказывали, как можно оригинально подать селедку под шубой – в лаваше.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Салат #Закуска #Майонез