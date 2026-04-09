Один ингредиент сделает "Мимозу" невероятной: что добавить для фантастического вкуса (видео)
Прекрасный рецепт салата на каждый день или на праздничный стол
Салаты с майонезом особенно популярны, когда прохладно. Мы рассказывали, как приготовить оригинальный "деревенский" салат оливье. Теперь делимся интересной вариацией салата "Мимоза".
В отличие от классического рецепта, в этом есть плавленый сыр, и это делает блюдо невероятно вкусным. Как его готовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Смачні домашні рецепти".
Ингредиенты:
- рыбные консервы — 1 банка
- картофель — 1 шт (большой)
- морковь — 1 шт
- яйца — 4 шт
- лук — 0,5 средней луковицы
- плавленый сыр — 2 шт
- майонез — по вкусу
- соль и перец
Способ приготовления:
- Яйца варим вкрутую. Картофель и морковь отвариваем до готовности. Картофель чистим и натираем на крупную терку.
- Выкладываем первым слоем в глубокую миску. Смазываем майонезом. Из сардины сливаем воду и перетираем вилкой.
- Рыбку выкладываем вторым слоем. На нее — мелко накрошенный лучок, который смазываем майонезом.
- Яйца чистим от скорлупы. Разбираем их на желток и белок. Белок натираем на крупную терку и выкладываем поверх лука.
- Снова смазываем майонезом. Выкладываем натертый плавленый сырок. Смазываем майонезом и переходим к предпоследнему слою.
- Морковь натираем на крупной терке. Смазываем майонезом и посыпаем желтком, натертым на мелкой терке.
Плавленый сыр делает эту закуску особенно вкусной. Также мы рассказывали, как можно оригинально подать селедку под шубой – в лаваше.