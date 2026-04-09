Ні яйця, ні молоко не потрібні: один копійчаний інгредієнт допоможе вам приготувати мереживні млинці (відео)
Все завдяки секретному інгредієнту – газованій мінералці
Прості домашні вироби з тіста — це важлива сторінка кулінарії. Ми ділились рецептом апетитної шарлотки. Тепер розповідаємо, як приготувати особливо легкі та повітряні млинці.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "ТІАНА готувати просто". Сильногазована мінеральна вода додасть тісту особливої легкості та пористості. Це простий і дешевий інгредієнт, завдяки якому вам не потрібно додавати в тісто ні молоко, ні яйця.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 300 г
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Цукор — 3 ст. л.
- Мінеральна вода (сильногазована) — 700 мл
- Олія соняшникова — 5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Просійте борошно через сито. В глибокій мисці змішайте борошно, сіль та цукор.
- Поступово вливайте мінеральну воду, постійно збиваючи вінчиком, щоб уникнути грудочок. Можна також використовувати блендер для швидкого та ретельного змішування. Головна умова — щоб не залишилось жодної грудочки.
- Готове тісто залиште на 15 хвилин, щоб воно стало більш однорідним. Перед смаженням додайте в тісто рослинну олію і знову перемішайте.
- Розігрійте сковороду, змастіть її олією і виливайте порцію тіста. Смажте млинці з обох боків до золотистого кольору.
Готові млинці подавайте зі сметаною, варенням, медом, фруктами або ягодами. Також ми ділились рецептом апетитної закуски з крабових паличок.