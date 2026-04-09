Ні яйця, ні молоко не потрібні: один копійчаний інгредієнт допоможе вам приготувати мереживні млинці (відео)

Все завдяки секретному інгредієнту – газованій мінералці

Прості домашні вироби з тіста — це важлива сторінка кулінарії. Ми ділились рецептом апетитної шарлотки. Тепер розповідаємо, як приготувати особливо легкі та повітряні млинці.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "ТІАНА готувати просто". Сильногазована мінеральна вода додасть тісту особливої легкості та пористості. Це простий і дешевий інгредієнт, завдяки якому вам не потрібно додавати в тісто ні молоко, ні яйця.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 300 г

Сіль — 0,5 ч. л.

Цукор — 3 ст. л.

Мінеральна вода (сильногазована) — 700 мл

Олія соняшникова — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Просійте борошно через сито. В глибокій мисці змішайте борошно, сіль та цукор. Поступово вливайте мінеральну воду, постійно збиваючи вінчиком, щоб уникнути грудочок. Можна також використовувати блендер для швидкого та ретельного змішування. Головна умова — щоб не залишилось жодної грудочки. Готове тісто залиште на 15 хвилин, щоб воно стало більш однорідним. Перед смаженням додайте в тісто рослинну олію і знову перемішайте. Розігрійте сковороду, змастіть її олією і виливайте порцію тіста. Смажте млинці з обох боків до золотистого кольору.

Готові млинці подавайте зі сметаною, варенням, медом, фруктами або ягодами.