Ни яйца, ни молоко не нужны: один копеечный ингредиент поможет вам приготовить кружевные блины (видео)

Все благодаря секретному ингредиенту – газированной минералке

Простые домашние изделия из теста – это важная страница кулинарии. Мы делились рецептом аппетитной шарлотки. Теперь рассказываем, как приготовить особенно легкие и воздушные блины.

Рецептом поделились на ютуб-канале "ТІАНА готувати просто". Сильногазированная минеральная вода придаст тесту особую легкость и пористость. Это простой и дешевый ингредиент, благодаря которому вам не нужно добавлять в тесто ни молоко, ни яйца.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 300 г

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 3 ст. л.

Минеральная вода (сильногазированная) — 700 мл

Масло подсолнечное — 5 ст. л.

Способ приготовления:

Просейте муку через сито. В глубокой миске смешайте муку, соль и сахар. Постепенно вливайте минеральную воду, постоянно взбивая венчиком, чтобы избежать комочков. Можно использовать блендер для быстрого и тщательного смешивания. Главное условие – чтобы не осталось ни одного комочка. Готовое тесто оставьте на 15 минут, чтобы оно стало более однородным. Перед жаркой добавить в тесто растительное масло и снова перемешать. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выливайте порцию теста. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые блины подавайте со сметаной, вареньем, медом, фруктами или ягодами.