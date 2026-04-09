Ни яйца, ни молоко не нужны: один копеечный ингредиент поможет вам приготовить кружевные блины (видео)
Все благодаря секретному ингредиенту – газированной минералке
Простые домашние изделия из теста – это важная страница кулинарии. Мы делились рецептом аппетитной шарлотки. Теперь рассказываем, как приготовить особенно легкие и воздушные блины.
Рецептом поделились на ютуб-канале "ТІАНА готувати просто". Сильногазированная минеральная вода придаст тесту особую легкость и пористость. Это простой и дешевый ингредиент, благодаря которому вам не нужно добавлять в тесто ни молоко, ни яйца.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 300 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Минеральная вода (сильногазированная) — 700 мл
- Масло подсолнечное — 5 ст. л.
Способ приготовления:
- Просейте муку через сито. В глубокой миске смешайте муку, соль и сахар.
- Постепенно вливайте минеральную воду, постоянно взбивая венчиком, чтобы избежать комочков. Можно использовать блендер для быстрого и тщательного смешивания. Главное условие – чтобы не осталось ни одного комочка.
- Готовое тесто оставьте на 15 минут, чтобы оно стало более однородным. Перед жаркой добавить в тесто растительное масло и снова перемешать.
- Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выливайте порцию теста. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые блины подавайте со сметаной, вареньем, медом, фруктами или ягодами. Также мы делились рецептом аппетитной закуски из крабовых палочек.