На чому приготувати тісто, щоб оладки вийшли пухкими: ви точно маєте цей продукт (відео)

Сніданок — найбільш метушливий прийом їжі, адже вранці, як правило, усі кудись спішать. Однак господині знаходять вихід із ситуації та готують швидкі та при цьому смачні сніданки, такі як сирники, яєчні млинці з овочами або ж вівсянку з фруктами.

Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним варіантом сніданку, а саме — рецептом пухких та ніжних оладок. А також розповісти, завдяки якому продукту ця страва вийде у кожного. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "inna_la.food".

Як приготувати пухкі оладки

Варто зазначити, що кефір, який містить корисні бактерії та є кислим, взаємодіє з розпушувачем або содою в тісті. Саме це допомагає розщеплювати їх і виробляти вуглекислий газ, що утворює бульбашки і робить оладки легкими та повітряними.

Інгредієнти:

кефір – 500 мл;

яйце – 1 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

сіль – дрібка ;

борошно – 400 г;

Спосіб приготування:

1.Яйце збити з цукром та ванільним цукром.

2.Додати теплий, але не гарячий кефір, перемішати.

3.Додати сіль та соду, перемішати.

4.Додати просіяне борошно, перемішати до однорідності.

5.Викласти ложкою тісто на розігріту з олією сковороду.

6.Смажити на невеликому вогні до золотистості з обох боків під кришкою.

Раніше ми публікували рецепт гарбузово-сирної запіканки. Цю страву не соромно поставити навіть на святковий стіл.