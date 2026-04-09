На чому приготувати тісто, щоб оладки вийшли пухкими: ви точно маєте цей продукт (відео)
Готуються просто, з’їдаються швидко
Сніданок — найбільш метушливий прийом їжі, адже вранці, як правило, усі кудись спішать. Однак господині знаходять вихід із ситуації та готують швидкі та при цьому смачні сніданки, такі як сирники, яєчні млинці з овочами або ж вівсянку з фруктами.
Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним варіантом сніданку, а саме — рецептом пухких та ніжних оладок. А також розповісти, завдяки якому продукту ця страва вийде у кожного. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "inna_la.food".
Як приготувати пухкі оладки
Варто зазначити, що кефір, який містить корисні бактерії та є кислим, взаємодіє з розпушувачем або содою в тісті. Саме це допомагає розщеплювати їх і виробляти вуглекислий газ, що утворює бульбашки і робить оладки легкими та повітряними.
Інгредієнти:
- кефір – 500 мл;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- сіль – дрібка ;
- борошно – 400 г;
Спосіб приготування:
1.Яйце збити з цукром та ванільним цукром.
2.Додати теплий, але не гарячий кефір, перемішати.
3.Додати сіль та соду, перемішати.
4.Додати просіяне борошно, перемішати до однорідності.
5.Викласти ложкою тісто на розігріту з олією сковороду.
6.Смажити на невеликому вогні до золотистості з обох боків під кришкою.
