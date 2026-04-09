На чем приготовить тесто, чтобы оладьи получились пышными: у вас точно есть этот продукт (видео)

Мария Швец
Ароматный завтрак на скорую руку. Фото ru.freepik.com

Готовятся просто, съедаются быстро

Завтрак – самый суматошный прием пищи, ведь утром, как правило, все куда-то спешат. Однако хозяйки находят выход из ситуации и готовят быстрые и при этом вкусные завтраки, такие как сырники, яичные блинчики с овощами или овсянку с фруктами.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним вариантом завтрака, а именно рецептом пышных и нежных оладий. А также рассказать, благодаря какому продукту это блюдо получится у каждого. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "inna_la.food".

Как приготовить пышные оладьи

Стоит отметить, что кефир, содержащий полезные бактерии и кислоту, взаимодействует с разрыхлителем или содой в тесте. Именно это помогает расщеплять их и производить углекислый газ, который образует пузырьки и делает оладьи легкими и воздушными.

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • мука – 400 г;

Способ приготовления:

1.Яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром.

2.Добавить теплый, но не горячий кефир, перемешать.

3.Добавить соль и соду, перемешать.

4.Добавить просеянную муку, перемешать до однородности.

5. Выложить ложкой тесто на разогретую с маслом сковороду.

6.Жарить на небольшом огне до золотистости с обеих сторон под крышкой.

