На чем приготовить тесто, чтобы оладьи получились пышными: у вас точно есть этот продукт (видео)
Готовятся просто, съедаются быстро
Завтрак – самый суматошный прием пищи, ведь утром, как правило, все куда-то спешат. Однако хозяйки находят выход из ситуации и готовят быстрые и при этом вкусные завтраки, такие как сырники, яичные блинчики с овощами или овсянку с фруктами.
Сегодня мы хотим поделиться еще одним вариантом завтрака, а именно рецептом пышных и нежных оладий. А также рассказать, благодаря какому продукту это блюдо получится у каждого. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "inna_la.food".
Как приготовить пышные оладьи
Стоит отметить, что кефир, содержащий полезные бактерии и кислоту, взаимодействует с разрыхлителем или содой в тесте. Именно это помогает расщеплять их и производить углекислый газ, который образует пузырьки и делает оладьи легкими и воздушными.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- мука – 400 г;
Способ приготовления:
1.Яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром.
2.Добавить теплый, но не горячий кефир, перемешать.
3.Добавить соль и соду, перемешать.
4.Добавить просеянную муку, перемешать до однородности.
5. Выложить ложкой тесто на разогретую с маслом сковороду.
6.Жарить на небольшом огне до золотистости с обеих сторон под крышкой.
Раньше мы публиковали рецепт тыквенно-творожной запеканки. Это блюдо не стыдно поставить даже на праздничный стол.