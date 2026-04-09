Цей інгредієнт всі додають до омлету, а він псує смак страви: зірковий кухар розповів про помилки приготування

Смачна та корисна страва

Приготувати поживний та смачний сніданок для багатьох — це завдання з зірочкою, адже на нього відведено найменше часу. Однак господині навчилися готувати страви буквально за лічені хвилини: зварити вівсянку з фруктами, посмажити сирники чи приготувати омлет.

Нещодавно відомий шеф-кухар Джеймі Олівер заявив, що багато хто неправильно смажить омлет. За його словами, вершки або молоко у цій страві зайві, заявив він в інтерв'ю для "Mirror". Кухар розповів, як приготувати її досконало.

Так, експерт запевняє, що для приготування ідеальної яєчні не потрібні ні вершки, ні молоко. Він також рекомендує використовувати виключно домашні яйця, а не магазинні. За словами Олівера, саме з таких яєць виходить найкраща і найсмачніша страва.

За його словами яйця потрібно збити у глибокій мисці з дрібкою солі. Паралельно розтопити щедрий шматок вершкового масла в каструлі та вилити туди яєчну масу. Перемішувати кожні 5 секунд, формуючи омлет потрібної консистенції. Важливо зняти омлет з каструлі одразу після того, як вони готові, оскільки посуд зберігає тепло і страва може продовжувати готуватися.

Раніше ми писали, як приготувати м'ятну олію вдома. Її можна додавати до випічки або ж поливати салати.