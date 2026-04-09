Этот ингредиент все добавляют в омлет, а он портит вкус блюда: звездный повар рассказал об ошибках

Вкусное и полезное блюдо

Приготовить питательный и вкусный завтрак для многих – это задача со звездочкой, ведь на него отведено меньше всего времени. Однако хозяйки научились готовить блюда буквально за считанные минуты: сварить овсянку с фруктами, пожарить сырники или приготовить омлет.

Недавно известный шеф-повар Джейми Оливер заявил, что многие неправильно жарят омлет. По его словам, сливки или молоко в этом блюде лишние, заявил он в интервью "Mirror". Повар рассказал, как приготовить его в совершенстве.

Так, эксперт уверяет, что для приготовления идеальной яичницы не нужны ни сливки, ни молоко. Он также рекомендует использовать только домашние яйца, а не магазинные. По словам Оливера, именно из таких яиц получается самое лучшее и вкусное блюдо.

По его словам, яйца нужно взбить в глубокой миске с щепоткой соли. Параллельно растопить обильный кусок сливочного масла в кастрюле и вылить туда яичную массу. Перемешивать каждые 5 секунд, формируя омлет нужной консистенции. Важно снять омлет с кастрюли сразу после того, как он будет готов, поскольку посуда сохраняет тепло и блюдо может продолжать готовиться.

Раньше мы писали, как приготовить мятное масло дома. Его можно добавлять к выпечке или поливать салаты.