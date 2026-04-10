Ничего жарить не нужно: после этих "котлет" обычных не захотите (видео)

Наталья Граковская
Прекрасный рецепт, который заменит обычные котлеты. Фото Колаж Телеграфу

Такие котлеты можно приготовить на праздничный стол

Иногда хочется приготовить на ужин что-то необычное, когда обычные сочные котлеты хоть и вкуснейшие, но набили оскомину. На такой случай следует сохранить себе следующий рецепт.

Эти "котлеты" — это и не котлеты совсем, а запеченные гнезда с сочной начинкой. Готовятся они еще проще, чем котлеты, ведь для них нужно обжарить овощи и грибы, а сами котлеты готовятся в духовке, что хранит их очень сочными. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником coooking.she.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт (или уже готовый фарш – 500 г.);
  • яйцо — 1 шт;
  • лук – 2 шт;
  • сладкий перец — 1/3 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • панировочные сухари — 3 ст.л;
  • шампиньоны — 4-5 шт;
  • сливки 15% — 100 мл;
  • мука – 1 ст.л;
  • сыр твердый;
  • соль, перец, сушеный чеснок.

Способ приготовления:

  1. Овощи нарезаем и обжариваем. Когда они охладятся, добавляем их в фарш. Также добавляем соль, перец и панировочные сухари.
  2. Вбиваем в массу яйцо и тщательно перемешиваем. Формируем из фарша шарики размером с большие котлеты и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Из шариков формируем "гнездышко" и отставляем на время.
  3. Грибы нарезаем, обжариваем на растительном масле. Вливаем в сковороду в готовые грибы сливки и муку. Прогреваем, интенсивно перемешивая, до загустения массы.
  4. Выкладываем грибочки в "гнезда". Щедро засыпаем тертым сыром. Котлетки запекаем в духовке при 180 40 минут.

Это замечательное блюдо и просто для семейного ужина и на праздничный стол. Она будет подходить к любому гарниру, но советуем приготовить к ней нежнейшее картофельное пюре.

