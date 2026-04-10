Ничего жарить не нужно: после этих "котлет" обычных не захотите (видео)
Такие котлеты можно приготовить на праздничный стол
Иногда хочется приготовить на ужин что-то необычное, когда обычные сочные котлеты хоть и вкуснейшие, но набили оскомину. На такой случай следует сохранить себе следующий рецепт.
Эти "котлеты" — это и не котлеты совсем, а запеченные гнезда с сочной начинкой. Готовятся они еще проще, чем котлеты, ведь для них нужно обжарить овощи и грибы, а сами котлеты готовятся в духовке, что хранит их очень сочными. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником coooking.she.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт (или уже готовый фарш – 500 г.);
- яйцо — 1 шт;
- лук – 2 шт;
- сладкий перец — 1/3 шт;
- морковь — 1 шт;
- панировочные сухари — 3 ст.л;
- шампиньоны — 4-5 шт;
- сливки 15% — 100 мл;
- мука – 1 ст.л;
- сыр твердый;
- соль, перец, сушеный чеснок.
Способ приготовления:
- Овощи нарезаем и обжариваем. Когда они охладятся, добавляем их в фарш. Также добавляем соль, перец и панировочные сухари.
- Вбиваем в массу яйцо и тщательно перемешиваем. Формируем из фарша шарики размером с большие котлеты и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Из шариков формируем "гнездышко" и отставляем на время.
- Грибы нарезаем, обжариваем на растительном масле. Вливаем в сковороду в готовые грибы сливки и муку. Прогреваем, интенсивно перемешивая, до загустения массы.
- Выкладываем грибочки в "гнезда". Щедро засыпаем тертым сыром. Котлетки запекаем в духовке при 180 40 минут.
Это замечательное блюдо и просто для семейного ужина и на праздничный стол. Она будет подходить к любому гарниру, но советуем приготовить к ней нежнейшее картофельное пюре.