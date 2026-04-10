Апетитний перекус за лічені хвилини: краще, ніж просто хотдог, знадобиться лист тіста і кілька сосисок (відео)
Чудовий снек — апетитний, простий і ситний
Бажаєте рецепт смачного, але простого перекусу? Якщо ви вже готували найніжніші оладки з кабачка, зверніть увагу на наступний рецепт.
Цей апетитний перекус — цікава варіація на тему хот-догів. Вам знадобляться сосиски, листкове тісто і ще кілька простих інгредієнтів. Це золотистий, швидкий, ситний і ароматний снек. Як його готувати, розповіли у німецькому кулінарному блозі kochen_mit_k.
Інгредієнти:
- 1 шар листкового тіста
- 4-5 довгих сосисок як для хот-догів
- 1-2 столові ложки кетчупу
- 1-2 столові ложки гірчиці
- 4-5 маринованих огірків
- 5-6 столових ложок смаженої цибулі
- 150 г тертого сиру
- 1 яйце
- чорний і білий кунжут для посипання
Спосіб приготування:
- Листкове тісто викладаємо на стіл чи деко. Змащуємо пласт кетчупом і гірчицею.
- По всіх площі тісто викладаємо обсмажену цибулю. Огірки нарізаємо тоненькими кружальцями. Викладаємо
- Сир натираємо на тертці. Також розподіляємо його поверх начинки.
- Беремо сосиски, чистимо їх від плівки. Викладаємо з двох боків по краях тіста поверх начинки і починаємо закручувати тісто разом з ковбасками у напрямку центру.
- Нарізаємо отриманий рулет на шматочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.
- Змащуємо збитим яйцем, посипаємо кунжутом і ставимо в духовку. Запікаємо при 180°С 25-30 хвилин або до золотистої скоринки.
Виходять апетитні "сосиски в тісті" у вдосконаленій версії. Їх дуже смачно їсти з томатним соусом.