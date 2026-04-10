Рус

Апетитний перекус за лічені хвилини: краще, ніж просто хотдог, знадобиться лист тіста і кілька сосисок (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Це такі собі сосиски в тесті, але їхня вдосконалена версія. Фото Колаж Телеграфу

Чудовий снек — апетитний, простий і ситний

Бажаєте рецепт смачного, але простого перекусу? Якщо ви вже готували найніжніші оладки з кабачка, зверніть увагу на наступний рецепт.

Цей апетитний перекус — цікава варіація на тему хот-догів. Вам знадобляться сосиски, листкове тісто і ще кілька простих інгредієнтів. Це золотистий, швидкий, ситний і ароматний снек. Як його готувати, розповіли у німецькому кулінарному блозі kochen_mit_k.

Інгредієнти:

  • 1 шар листкового тіста
  • 4-5 довгих сосисок як для хот-догів
  • 1-2 столові ложки кетчупу
  • 1-2 столові ложки гірчиці
  • 4-5 маринованих огірків
  • 5-6 столових ложок смаженої цибулі
  • 150 г тертого сиру
  • 1 яйце
  • чорний і білий кунжут для посипання

Спосіб приготування:

  1. Листкове тісто викладаємо на стіл чи деко. Змащуємо пласт кетчупом і гірчицею.
  2. По всіх площі тісто викладаємо обсмажену цибулю. Огірки нарізаємо тоненькими кружальцями. Викладаємо
  3. Сир натираємо на тертці. Також розподіляємо його поверх начинки.
  4. Беремо сосиски, чистимо їх від плівки. Викладаємо з двох боків по краях тіста поверх начинки і починаємо закручувати тісто разом з ковбасками у напрямку центру.
  5. Нарізаємо отриманий рулет на шматочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.
  6. Змащуємо збитим яйцем, посипаємо кунжутом і ставимо в духовку. Запікаємо при 180°С 25-30 хвилин або до золотистої скоринки.

Виходять апетитні "сосиски в тісті" у вдосконаленій версії. Їх дуже смачно їсти з томатним соусом.

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Закуска #Сосиски в тісті