Апетитний перекус за лічені хвилини: краще, ніж просто хотдог, знадобиться лист тіста і кілька сосисок (відео)

Чудовий снек — апетитний, простий і ситний

Бажаєте рецепт смачного, але простого перекусу? Якщо ви вже готували найніжніші оладки з кабачка, зверніть увагу на наступний рецепт.

Цей апетитний перекус — цікава варіація на тему хот-догів. Вам знадобляться сосиски, листкове тісто і ще кілька простих інгредієнтів. Це золотистий, швидкий, ситний і ароматний снек. Як його готувати, розповіли у німецькому кулінарному блозі kochen_mit_k.

Інгредієнти:

1 шар листкового тіста

4-5 довгих сосисок як для хот-догів

1-2 столові ложки кетчупу

1-2 столові ложки гірчиці

4-5 маринованих огірків

5-6 столових ложок смаженої цибулі

150 г тертого сиру

1 яйце

чорний і білий кунжут для посипання

Спосіб приготування:

Листкове тісто викладаємо на стіл чи деко. Змащуємо пласт кетчупом і гірчицею. По всіх площі тісто викладаємо обсмажену цибулю. Огірки нарізаємо тоненькими кружальцями. Викладаємо Сир натираємо на тертці. Також розподіляємо його поверх начинки. Беремо сосиски, чистимо їх від плівки. Викладаємо з двох боків по краях тіста поверх начинки і починаємо закручувати тісто разом з ковбасками у напрямку центру. Нарізаємо отриманий рулет на шматочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Змащуємо збитим яйцем, посипаємо кунжутом і ставимо в духовку. Запікаємо при 180°С 25-30 хвилин або до золотистої скоринки.

Виходять апетитні "сосиски в тісті" у вдосконаленій версії. Їх дуже смачно їсти з томатним соусом.