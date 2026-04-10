Аппетитный перекус за считанные минуты: лучше, чем просто хотдог, понадобится лист теста и несколько сосисок (видео)
Замечательный снек – аппетитный, простой и сытный
Хотите рецепт вкусного, но простого перекуса? Если вы уже готовили нежнейшие оладьи из кабачка, обратите внимание на следующий рецепт.
Этот аппетитный перекус – интересная вариация на тему хот-догов. Вам понадобятся сосиски, слоеное тесто и еще несколько простых ингредиентов. Это золотистый, быстрый, сытный и ароматный снек. Как его готовить, рассказали в немецком кулинарном блоге kochen_mit_k.
Ингредиенты:
- 1 слой слоеного теста
- 4-5 длинных сосисок как для хот-догов
- 1-2 столовые ложки кетчупа
- 1-2 столовые ложки горчицы
- 4-5 маринованных огурцов
- 5-6 столовых ложек жареного лука
- 150 г тертого сыра
- 1 яйцо
- черный и белый кунжут для посыпки
Способ приготовления:
- Слоеное тесто выкладываем на стол или противень. Смазываем пласт кетчупом и горчицей.
- По всей площади тесто выкладываем обжаренный лук. Огурцы нарезаем тоненькими кружочками. Выкладываем
- Сыр натираем на терке. Также распределяем его поверх начинки.
- Берем сосиски, чистим их от плёнки. Выкладываем с двух сторон по краям теста поверх начинки и начинаем закручивать тесто вместе с колбасками в направлении центра.
- Нарезаем полученный рулет на кусочки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
- Смазываем взбитым яйцом, посыпаем кунжутом и ставим в духовку. Запекаем при 180°С 25-30 минут или до золотистой корочки.
Выходят аппетитные "сосиски в тесте" в усовершенствованной версии. Их очень вкусно есть с томатным соусом.