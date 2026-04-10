Аппетитный перекус за считанные минуты: лучше, чем просто хотдог, понадобится лист теста и несколько сосисок (видео)

Мария Дума
Это такие себе сосиски в тесте, но их усовершенствованная версия. Фото Колаж Телеграфу

Замечательный снек – аппетитный, простой и сытный

Хотите рецепт вкусного, но простого перекуса? Если вы уже готовили нежнейшие оладьи из кабачка, обратите внимание на следующий рецепт.

Этот аппетитный перекус – интересная вариация на тему хот-догов. Вам понадобятся сосиски, слоеное тесто и еще несколько простых ингредиентов. Это золотистый, быстрый, сытный и ароматный снек. Как его готовить, рассказали в немецком кулинарном блоге kochen_mit_k.

Ингредиенты:

  • 1 слой слоеного теста
  • 4-5 длинных сосисок как для хот-догов
  • 1-2 столовые ложки кетчупа
  • 1-2 столовые ложки горчицы
  • 4-5 маринованных огурцов
  • 5-6 столовых ложек жареного лука
  • 150 г тертого сыра
  • 1 яйцо
  • черный и белый кунжут для посыпки

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто выкладываем на стол или противень. Смазываем пласт кетчупом и горчицей.
  2. По всей площади тесто выкладываем обжаренный лук. Огурцы нарезаем тоненькими кружочками. Выкладываем
  3. Сыр натираем на терке. Также распределяем его поверх начинки.
  4. Берем сосиски, чистим их от плёнки. Выкладываем с двух сторон по краям теста поверх начинки и начинаем закручивать тесто вместе с колбасками в направлении центра.
  5. Нарезаем полученный рулет на кусочки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
  6. Смазываем взбитым яйцом, посыпаем кунжутом и ставим в духовку. Запекаем при 180°С 25-30 минут или до золотистой корочки.

Выходят аппетитные "сосиски в тесте" в усовершенствованной версии. Их очень вкусно есть с томатным соусом.

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Закуска #Сосиски в тесте