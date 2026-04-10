Цю розкішну страву з фаршу готують на італійських кухнях: кухар поділився рецептом своєї мами (відео)

Італійська кухня — багата та різноманітна. Якщо ви вже готували неймовірно ароматну пасту Альфредо, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кухар та блогер Анджело Коасін у своєму кулінарному блозі під назвою cookingwithbello поділився рецептом своєї мами. Ці фрикадельки в томатному соусі — це справжній дух італійської домашньої кухні.

Інгредієнти:

80 г хліба

трохи молока

трохи борошна

800 г яловичого фаршу

1 яйце

невеликий пучок свіжого базиліку

30 г тертого сиру (типу Пармезан або Грана Падано)

сіль і перець

1 цибулина

1 зубчик часнику

400 г очищених помідорів

Спосіб приготування:

Хліб розмочуємо у молоці. Легенько відтискаємо його та перекладаємо в миску, де будемо мішати фарш. Додаємо туди фарш, свіжий базилік, тертий сир. Вбиваємо яйце, солимо, перчимо та ретельно вимішуємо. Цибулю ріжемо та обсмажуємо. Наприкінці додаємо туди подріблений часник та обсмажуємо ще хвилину. Додаємо нарізані томати без шкірки (з банки або свіжі). Розтушковуємо соус до однорідної ароматної маси. Вологими руками формуємо з фаршу фрикадельки. Обвалюємо їх у борошні та перекладаємо у соус. Готуємо на повільному вогні до готовності фрикадельок, за потреби додаючи воду.

Подаємо фрикадельки в ароматному соусі з улюбленим гарніром.