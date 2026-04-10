Цю розкішну страву з фаршу готують на італійських кухнях: кухар поділився рецептом своєї мами (відео)
Ви легко зможете зробити це вдома
Італійська кухня — багата та різноманітна. Якщо ви вже готували неймовірно ароматну пасту Альфредо, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кухар та блогер Анджело Коасін у своєму кулінарному блозі під назвою cookingwithbello поділився рецептом своєї мами. Ці фрикадельки в томатному соусі — це справжній дух італійської домашньої кухні.
Інгредієнти:
- 80 г хліба
- трохи молока
- трохи борошна
- 800 г яловичого фаршу
- 1 яйце
- невеликий пучок свіжого базиліку
- 30 г тертого сиру (типу Пармезан або Грана Падано)
- сіль і перець
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 400 г очищених помідорів
Спосіб приготування:
- Хліб розмочуємо у молоці. Легенько відтискаємо його та перекладаємо в миску, де будемо мішати фарш.
- Додаємо туди фарш, свіжий базилік, тертий сир. Вбиваємо яйце, солимо, перчимо та ретельно вимішуємо.
- Цибулю ріжемо та обсмажуємо. Наприкінці додаємо туди подріблений часник та обсмажуємо ще хвилину.
- Додаємо нарізані томати без шкірки (з банки або свіжі). Розтушковуємо соус до однорідної ароматної маси.
- Вологими руками формуємо з фаршу фрикадельки. Обвалюємо їх у борошні та перекладаємо у соус. Готуємо на повільному вогні до готовності фрикадельок, за потреби додаючи воду.
Подаємо фрикадельки в ароматному соусі з улюбленим гарніром. Приміром, ми розповідали, як приготувати найніжніше картопляне пюре.