Это роскошное блюдо из фарша готовят на итальянских кухнях: повар поделился рецептом своей мамы (видео)

Наталья Граковская
Аппетитные митболы в томатном соусе. Фото Колаж Телеграфу

Вы легко сможете сделать это дома

Итальянская кухня – богатая и разнообразная. Если вы уже готовили невероятно ароматную пасту Альфредо, обратите внимание на следующий рецепт.

Повар и блоггер Анджело Коасин в своем кулинарном блоге под названием cookingwithbello поделился рецептом своей мамы. Эти фрикадельки в томатном соусе – это настоящий дух итальянской домашней кухни.

Ингредиенты:

  • 80 г хлеба
  • немного молока
  • немного муки
  • 800 г говяжьего фарша
  • 1 яйцо
  • небольшой пучок свежего базилика
  • 30 г тертого сыра (типа Пармезан или Грана Падано)
  • соль и перец
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 400 г очищенных помидоров

Способ приготовления:

  1. Хлеб размачиваем в молоке. Легко отжимаем его и перекладываем в миску, где будем мешать фарш.
  2. Добавляем фарш, свежий базилик, тертый сыр. Убиваем яйцо, солим, перчим и тщательно вымешиваем.
  3. Лук режем и обжариваем. В конце добавляем измельченный чеснок и обжариваем еще минуту.
  4. Добавляем нарезанные томаты без шкурки (из банки или свежие). Растушуем соус до однородной ароматной массы.
  5. Влажными руками формируем из фарша фрикадельки. Обваливаем их в муке и перекладываем в соус. Готовим на медленном огне к готовности фрикаделек, при необходимости добавляя воду.

Подаем фрикадельки в ароматном соусе с любимым гарниром. К примеру, мы рассказывали, как приготовить нежнейшее картофельное пюре.

