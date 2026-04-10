Это роскошное блюдо из фарша готовят на итальянских кухнях: повар поделился рецептом своей мамы (видео)
Вы легко сможете сделать это дома
Итальянская кухня – богатая и разнообразная. Если вы уже готовили невероятно ароматную пасту Альфредо, обратите внимание на следующий рецепт.
Повар и блоггер Анджело Коасин в своем кулинарном блоге под названием cookingwithbello поделился рецептом своей мамы. Эти фрикадельки в томатном соусе – это настоящий дух итальянской домашней кухни.
Ингредиенты:
- 80 г хлеба
- немного молока
- немного муки
- 800 г говяжьего фарша
- 1 яйцо
- небольшой пучок свежего базилика
- 30 г тертого сыра (типа Пармезан или Грана Падано)
- соль и перец
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 400 г очищенных помидоров
Способ приготовления:
- Хлеб размачиваем в молоке. Легко отжимаем его и перекладываем в миску, где будем мешать фарш.
- Добавляем фарш, свежий базилик, тертый сыр. Убиваем яйцо, солим, перчим и тщательно вымешиваем.
- Лук режем и обжариваем. В конце добавляем измельченный чеснок и обжариваем еще минуту.
- Добавляем нарезанные томаты без шкурки (из банки или свежие). Растушуем соус до однородной ароматной массы.
- Влажными руками формируем из фарша фрикадельки. Обваливаем их в муке и перекладываем в соус. Готовим на медленном огне к готовности фрикаделек, при необходимости добавляя воду.
Подаем фрикадельки в ароматном соусе с любимым гарниром. К примеру, мы рассказывали, как приготовить нежнейшее картофельное пюре.