Это роскошное блюдо из фарша готовят на итальянских кухнях: повар поделился рецептом своей мамы (видео)

Вы легко сможете сделать это дома

Итальянская кухня – богатая и разнообразная. Если вы уже готовили невероятно ароматную пасту Альфредо, обратите внимание на следующий рецепт.

Повар и блоггер Анджело Коасин в своем кулинарном блоге под названием cookingwithbello поделился рецептом своей мамы. Эти фрикадельки в томатном соусе – это настоящий дух итальянской домашней кухни.

Ингредиенты:

80 г хлеба

немного молока

немного муки

800 г говяжьего фарша

1 яйцо

небольшой пучок свежего базилика

30 г тертого сыра (типа Пармезан или Грана Падано)

соль и перец

1 луковица

1 зубчик чеснока

400 г очищенных помидоров

Способ приготовления:

Хлеб размачиваем в молоке. Легко отжимаем его и перекладываем в миску, где будем мешать фарш. Добавляем фарш, свежий базилик, тертый сыр. Убиваем яйцо, солим, перчим и тщательно вымешиваем. Лук режем и обжариваем. В конце добавляем измельченный чеснок и обжариваем еще минуту. Добавляем нарезанные томаты без шкурки (из банки или свежие). Растушуем соус до однородной ароматной массы. Влажными руками формируем из фарша фрикадельки. Обваливаем их в муке и перекладываем в соус. Готовим на медленном огне к готовности фрикаделек, при необходимости добавляя воду.

Подаем фрикадельки в ароматном соусе с любимым гарниром.