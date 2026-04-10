Яскрава, глянцева, ідеальна: ягідна глазур, яка тримається на пасці й не тріскається
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Всього 3 інгредієнти — і ваша паска виглядає як з кондитерської
Є чимало способів прикрасити паски. Ми розповідали, як приготувати густу глазур на желатині. А тепер пропонуємо рецепт ягідної глазурі. Готується вона із заморожених ягід, виходить дуже яскравою, швидко застигає, не тріскається і не липне.
Рецептом яскравої глазурі на паску поділилася кулінарна блогерка v.vanilinka у своєму блозі в Instagram.
Як приготувати ягідну глазур
Інгредієнти
- 30-50 г заморожених ягід
- 250 г цукрової пудри
- 0,5 ч.л. лимонного соку
Спосіб приготування
Ягоди розморозьте і перетріть через сито. До цукрової пудри поступово додавайте ягідне пюре і лимонний сок. Ретельно перемішуйте. Має вийти однорідна і густа маса, яка повільно стікає з лопатки.
Якщо глазур вийшла рідкою, додайте ще цукрової пудри, а якщо занадто густа — трохи ягідного пюре або кілька крапель води.
Наносьте глазур на охололі паски, після чого залиште підсихати при кімнатній температурі від 6 до 12 годин.