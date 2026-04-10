Яскрава, глянцева, ідеальна: ягідна глазур, яка тримається на пасці й не тріскається

Всього 3 інгредієнти — і ваша паска виглядає як з кондитерської

Є чимало способів прикрасити паски. Ми розповідали, як приготувати густу глазур на желатині. А тепер пропонуємо рецепт ягідної глазурі. Готується вона із заморожених ягід, виходить дуже яскравою, швидко застигає, не тріскається і не липне.

Рецептом яскравої глазурі на паску поділилася кулінарна блогерка v.vanilinka у своєму блозі в Instagram.

Як приготувати ягідну глазур

Інгредієнти

30-50 г заморожених ягід

250 г цукрової пудри

0,5 ч.л. лимонного соку

Спосіб приготування

Ягоди розморозьте і перетріть через сито. До цукрової пудри поступово додавайте ягідне пюре і лимонний сок. Ретельно перемішуйте. Має вийти однорідна і густа маса, яка повільно стікає з лопатки.

Якщо глазур вийшла рідкою, додайте ще цукрової пудри, а якщо занадто густа — трохи ягідного пюре або кілька крапель води.

Наносьте глазур на охололі паски, після чого залиште підсихати при кімнатній температурі від 6 до 12 годин.