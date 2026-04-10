Яркая, глянцевая, идеальная: ягодная глазурь, которая держится на паске и не трескается
Всего 3 ингредиента — и ваша паска выглядит как из кондитерской
Есть немало способов украсить паски. Мы рассказывали, как приготовить густую глазурь на желатине. А теперь предлагаем рецепт ягодной глазури. Готовится она из замороженных ягод, получается очень яркой, быстро застывает, не трескается и не липнет.
Рецептом яркой глазури на паску поделилась кулинарная блогерша v.vanilinka в своем блоге в Instagram.
Как приготовить ягодную глазурь на паску
Ингредиенты
- 30-50 г замороженных ягод
- 250 г сахарной пудры
- 0,5 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления
Ягоды разморозьте и перетрите через сито. К сахарной пудре постепенно добавляйте ягодное пюре и лимонный сок. Тщательно перемешивайте. Должна получиться однородная и густая масса, которая медленно стекает с лопатки.
Если глазурь получилась жидкой, добавьте еще сахарной пудры, а если слишком густая — немного ягодного пюре или несколько капель воды.
Наносите глазурь на остывшие паски, после чего оставьте подсыхать при комнатной температуре от 6 до 12 часов.