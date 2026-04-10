Якщо після приготування паски залишилися білки: готуємо розкішний десерт з крекером та горіхами

Ідея такого десерту стане в пригоді після свят, коли хочеться раціонально використати залишки продуктів

Після приготування великодньої паски часто залишаються яєчні білки. З них можна приготувати глазур, щоб прикрасити святкову випічку. Проте для тих, хто уникає страв з сирими яйцями є інший вихід — приготувати ніжне, хрустке печиво. Завдяки додаванню горіхів, шоколаду та крекеру воно виходить не лише смачним, а й цікавим за текстурою та чимось нагадує коржі для київського торту. Рецептом поділилися на сторінці bude_smachno_razom.

Печиво з яєчних білків

Інгредієнти:

яєчні білки — 100 г

цукор — 200 г

ванільний цукор — 1 ч. л.

сіль — 1/4 ч. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

горіхи — 100 г

шоколад — 40 г

крекер — 50 г

Спосіб приготування: