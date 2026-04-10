Якщо після приготування паски залишилися білки: готуємо розкішний десерт з крекером та горіхами

Наталя Граковська
Печиво з білків
Ідея такого десерту стане в пригоді після свят, коли хочеться раціонально використати залишки продуктів

Після приготування великодньої паски часто залишаються яєчні білки. З них можна приготувати глазур, щоб прикрасити святкову випічку. Проте для тих, хто уникає страв з сирими яйцями є інший вихід — приготувати ніжне, хрустке печиво. Завдяки додаванню горіхів, шоколаду та крекеру воно виходить не лише смачним, а й цікавим за текстурою та чимось нагадує коржі для київського торту. Рецептом поділилися на сторінці bude_smachno_razom.

Печиво з яєчних білків

Інгредієнти:

  • яєчні білки — 100 г
  • цукор — 200 г
  • ванільний цукор — 1 ч. л.
  • сіль — 1/4 ч. л.
  • лимонний сік — 1 ч. л.
  • горіхи — 100 г
  • шоколад — 40 г
  • крекер — 50 г

Спосіб приготування:

  1. Білки з дрібкою солі збийте міксером до утворення стійких піків.
  2. Поступово додавайте цукор і ванільний цукор, не припиняючи збивання.
  3. Влийте лимонний сік і продовжуйте збивати, поки маса не стане густою та блискучою.
  4. Горіхи, крекер і шоколад подрібніть.
  5. Акуратно вмішайте підготовлені добавки у білкову масу за допомогою лопатки.
  6. Викладіть тісто ложкою на деко, застелене пергаментом.
  7. Випікайте в розігрітій до 150 °C духовці приблизно 30 хвилин.
