Якщо після приготування паски залишилися білки: готуємо розкішний десерт з крекером та горіхами
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідея такого десерту стане в пригоді після свят, коли хочеться раціонально використати залишки продуктів
Після приготування великодньої паски часто залишаються яєчні білки. З них можна приготувати глазур, щоб прикрасити святкову випічку. Проте для тих, хто уникає страв з сирими яйцями є інший вихід — приготувати ніжне, хрустке печиво. Завдяки додаванню горіхів, шоколаду та крекеру воно виходить не лише смачним, а й цікавим за текстурою та чимось нагадує коржі для київського торту. Рецептом поділилися на сторінці bude_smachno_razom.
Печиво з яєчних білків
Інгредієнти:
- яєчні білки — 100 г
- цукор — 200 г
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- сіль — 1/4 ч. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- горіхи — 100 г
- шоколад — 40 г
- крекер — 50 г
Спосіб приготування:
- Білки з дрібкою солі збийте міксером до утворення стійких піків.
- Поступово додавайте цукор і ванільний цукор, не припиняючи збивання.
- Влийте лимонний сік і продовжуйте збивати, поки маса не стане густою та блискучою.
- Горіхи, крекер і шоколад подрібніть.
- Акуратно вмішайте підготовлені добавки у білкову масу за допомогою лопатки.
- Викладіть тісто ложкою на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в розігрітій до 150 °C духовці приблизно 30 хвилин.