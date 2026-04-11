Так куряче філе ви ще не готували: ніжні ліниві котлетки, значно кращі, ніж звичайні (відео)
Ідеальний варіант, коли є філе і трохи сиру
Смачні котлети — це апетитна страва, для багатьох улюблена. Ми ділились особливо соковитим рецептом. Однак м’ясорубка не завжди є під рукою, тим паче, що її потім потрібно мити.
Тож, якщо вам потрібно небагато котлет, гарним рішенням буде приготувати їх ліниву версію — рубані котлети. Вони виходять значно цікавіші, ніж звичайні. На ютуб-каналі "Смачна сторінка" розповіли, як приготувати їх з курячого філе.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 300 г
- Твердий сир — 80 г
- Яйце — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Сіль — 1/3 ч. л.
- Часник сушений — дрібка
- Борошно — 1 ст. л.
- Рослинна олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Куряче філе дрібно наріжте ножем. Твердий сир натріть на крупній тертці. Цибулю подрібніть: частину натріть на тертці, а решту наріжте дрібним кубиком.
- У глибокій мисці змішайте куряче філе, тертий сир, цибулю, яйце, сіль і сушений часник. Добре перемішайте до однорідної маси.
- Додайте борошно і ще раз ретельно перемішайте фарш. Вологими руками сформуйте котлети.
- Розігрійте рослинну олію на сковороді. Викладіть котлети і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Котлетки виходять апетитні, ароматні та дуже соковиті. До них пасуватиме будь-який гарнір, однак обов’язково спробуйте їх з картопляним пюре. Тим паче, що ми розповідали, як приготувати його особливо ніжним.