Так куряче філе ви ще не готували: ніжні ліниві котлетки, значно кращі, ніж звичайні (відео)

Ідеальний варіант, коли є філе і трохи сиру

Смачні котлети — це апетитна страва, для багатьох улюблена. Ми ділились особливо соковитим рецептом. Однак м’ясорубка не завжди є під рукою, тим паче, що її потім потрібно мити.

Тож, якщо вам потрібно небагато котлет, гарним рішенням буде приготувати їх ліниву версію — рубані котлети. Вони виходять значно цікавіші, ніж звичайні. На ютуб-каналі "Смачна сторінка" розповіли, як приготувати їх з курячого філе.

Інгредієнти:

Куряче філе — 300 г

Твердий сир — 80 г

Яйце — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Сіль — 1/3 ч. л.

Часник сушений — дрібка

Борошно — 1 ст. л.

Рослинна олія — для смаження

Спосіб приготування:

Куряче філе дрібно наріжте ножем. Твердий сир натріть на крупній тертці. Цибулю подрібніть: частину натріть на тертці, а решту наріжте дрібним кубиком. У глибокій мисці змішайте куряче філе, тертий сир, цибулю, яйце, сіль і сушений часник. Добре перемішайте до однорідної маси. Додайте борошно і ще раз ретельно перемішайте фарш. Вологими руками сформуйте котлети. Розігрійте рослинну олію на сковороді. Викладіть котлети і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Котлетки виходять апетитні, ароматні та дуже соковиті. До них пасуватиме будь-який гарнір, однак обов’язково спробуйте їх з картопляним пюре. Тим паче, що ми розповідали, як приготувати його особливо ніжним.