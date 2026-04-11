Так куряче філе ви ще не готували: ніжні ліниві котлетки, значно кращі, ніж звичайні (відео)

Наталя Граковська
Чудовий рецепт котлеток. Фото shuba.life

Ідеальний варіант, коли є філе і трохи сиру

Смачні котлети — це апетитна страва, для багатьох улюблена. Ми ділились особливо соковитим рецептом. Однак м’ясорубка не завжди є під рукою, тим паче, що її потім потрібно мити.

Тож, якщо вам потрібно небагато котлет, гарним рішенням буде приготувати їх ліниву версію — рубані котлети. Вони виходять значно цікавіші, ніж звичайні. На ютуб-каналі "Смачна сторінка" розповіли, як приготувати їх з курячого філе.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 300 г
  • Твердий сир — 80 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Сіль — 1/3 ч. л.
  • Часник сушений — дрібка
  • Борошно — 1 ст. л.
  • Рослинна олія — для смаження

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе дрібно наріжте ножем. Твердий сир натріть на крупній тертці. Цибулю подрібніть: частину натріть на тертці, а решту наріжте дрібним кубиком.
  2. У глибокій мисці змішайте куряче філе, тертий сир, цибулю, яйце, сіль і сушений часник. Добре перемішайте до однорідної маси.
  3. Додайте борошно і ще раз ретельно перемішайте фарш. Вологими руками сформуйте котлети.
  4. Розігрійте рослинну олію на сковороді. Викладіть котлети і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Котлетки виходять апетитні, ароматні та дуже соковиті. До них пасуватиме будь-який гарнір, однак обов’язково спробуйте їх з картопляним пюре. Тим паче, що ми розповідали, як приготувати його особливо ніжним.

Теги:
#Рецепт #Сир #Курятина #Котлети