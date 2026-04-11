Так куриное филе вы еще не готовили: нежные ленивые котлетки, значительно сочнее, чем обычные (видео)

Идеальный вариант, когда есть филе и немного сыра

Вкусные котлеты – это аппетитное блюдо, для многих любимое. Мы делились особенно сочным рецептом. Однако мясорубка не всегда под рукой, тем более, что ее потом нужно мыть.

Итак, если вам нужно немного котлет, хорошим решением будет приготовить их ленивую версию – рубленые котлеты. Они получаются гораздо более интересные, чем обычные. На ютуб-канале "Вкусная страница" рассказали, как приготовить их из куриного филе.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Твердый сыр — 80 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Соль – 1/3 ч. л.

Чеснок сушеный.

Мука – 1 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Куриное филе мелко нашинкуйте ножом. Твердый сыр натрите на крупной терке. Лук измельчите: часть натрите на терке, а остальную часть нарежьте мелким кубиком. В глубокой миске смешайте куриное филе, тертый сыр, лук, яйцо, соль и сушеный чеснок. Хорошо размешайте до однородной массы. Добавьте муку и снова тщательно перемешайте фарш. Влажными руками сформируйте котлеты. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите котлеты и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Котлетки получаются аппетитные, ароматные и очень сочные. К ним подойдет любой гарнир, однако обязательно попробуйте их с картофельным пюре. Тем более что мы рассказывали, как приготовить его особенно нежным.