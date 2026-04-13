Добавляем минералку и соду! Секрет сочных тефтелей: нежнее пуха и вкуснее обычного мяса

Вся семья попросит добавки

Тефтели — это отличная альтернатива привычным котлетам, особенно если хочется разнообразить домашнее меню. Они получаются нежными, сочными и отлично впитывают вкус соуса, благодаря чему блюдо выходит особенно ароматным и насыщенным.

В этом рецепте тефтели готовятся в густом томатно-грибном соусе со сливочными нотками. Именно благодаря такому соусу блюдо получается более интересным и сбалансированным по вкусу. Подавать такие тефтели можно с картофельным пюре, гречкой или макаронами — получится сытный и вкусный обед или ужин для всей семьи. Рецептом с нами поделились на странице ferah_kitchen в Instagram.

Ингредиенты

Для тефтелей:

500 г говяжьего фарша

1 луковица (натереть на терке и отжать сок)

1 яйцо

4 ст. л. панировочных сухарей

50 мл газированной минеральной воды

Щепотка соды (на кончике чайной ложки)

1 ч. л. сладкой паприки

Соль и черный перец — по вкусу

Для соуса:

1 ст. л. сливочного масла

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

300 г шампиньонов

2 стакана овощного бульона (смешать с 1 ст. л. крахмала)

100 мл сливок или молока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. красного молотого перца

Черный перец и соль (регулируйте, учитывая соленость бульона)

Приготовление