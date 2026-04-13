Добавляем минералку и соду! Секрет сочных тефтелей: нежнее пуха и вкуснее обычного мяса
Вся семья попросит добавки
Тефтели — это отличная альтернатива привычным котлетам, особенно если хочется разнообразить домашнее меню. Они получаются нежными, сочными и отлично впитывают вкус соуса, благодаря чему блюдо выходит особенно ароматным и насыщенным.
В этом рецепте тефтели готовятся в густом томатно-грибном соусе со сливочными нотками. Именно благодаря такому соусу блюдо получается более интересным и сбалансированным по вкусу. Подавать такие тефтели можно с картофельным пюре, гречкой или макаронами — получится сытный и вкусный обед или ужин для всей семьи. Рецептом с нами поделились на странице ferah_kitchen в Instagram.
Ингредиенты
Для тефтелей:
- 500 г говяжьего фарша
- 1 луковица (натереть на терке и отжать сок)
- 1 яйцо
- 4 ст. л. панировочных сухарей
- 50 мл газированной минеральной воды
- Щепотка соды (на кончике чайной ложки)
- 1 ч. л. сладкой паприки
- Соль и черный перец — по вкусу
Для соуса:
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 300 г шампиньонов
- 2 стакана овощного бульона (смешать с 1 ст. л. крахмала)
- 100 мл сливок или молока
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. красного молотого перца
- Черный перец и соль (регулируйте, учитывая соленость бульона)
Приготовление
- Смешайте все ингредиенты для тефтелей. Тщательно и долго вымешивайте массу, иначе тефтели могут развалиться при жарке. Дайте фаршу отдохнуть 15 минут.
- Сформируйте небольшие шарики размером с крупный фундук или грецкий орех. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Не пережаривайте до сухости — они дойдут до готовности в соусе. Снимите тефтели со сковороды.
- В той же сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок, обжарьте до мягкости. Затем добавьте томатную пасту и пассеруйте еще пару минут.
- Добавьте нарезанные грибы и слегка обжарьте их. Влейте смесь овощного бульона с крахмалом, добавьте горчицу и специи. В самом конце влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.
- Как только соус закипит, верните котлеты в сковороду. Накройте крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут.