Укр

Добавляем минералку и соду! Секрет сочных тефтелей: нежнее пуха и вкуснее обычного мяса

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Тефтели в сливочно-томатном соусе с грибами
Вся семья попросит добавки

Тефтели — это отличная альтернатива привычным котлетам, особенно если хочется разнообразить домашнее меню. Они получаются нежными, сочными и отлично впитывают вкус соуса, благодаря чему блюдо выходит особенно ароматным и насыщенным.

В этом рецепте тефтели готовятся в густом томатно-грибном соусе со сливочными нотками. Именно благодаря такому соусу блюдо получается более интересным и сбалансированным по вкусу. Подавать такие тефтели можно с картофельным пюре, гречкой или макаронами — получится сытный и вкусный обед или ужин для всей семьи. Рецептом с нами поделились на странице ferah_kitchen в Instagram.

Ингредиенты

Для тефтелей:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 луковица (натереть на терке и отжать сок)
  • 1 яйцо
  • 4 ст. л. панировочных сухарей
  • 50 мл газированной минеральной воды
  • Щепотка соды (на кончике чайной ложки)
  • 1 ч. л. сладкой паприки
  • Соль и черный перец — по вкусу

Для соуса:

  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 300 г шампиньонов
  • 2 стакана овощного бульона (смешать с 1 ст. л. крахмала)
  • 100 мл сливок или молока
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. красного молотого перца
  • Черный перец и соль (регулируйте, учитывая соленость бульона)

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты для тефтелей. Тщательно и долго вымешивайте массу, иначе тефтели могут развалиться при жарке. Дайте фаршу отдохнуть 15 минут.
  2. Сформируйте небольшие шарики размером с крупный фундук или грецкий орех. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Не пережаривайте до сухости — они дойдут до готовности в соусе. Снимите тефтели со сковороды.
  3. В той же сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок, обжарьте до мягкости. Затем добавьте томатную пасту и пассеруйте еще пару минут.
  4. Добавьте нарезанные грибы и слегка обжарьте их. Влейте смесь овощного бульона с крахмалом, добавьте горчицу и специи. В самом конце влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.
  5. Как только соус закипит, верните котлеты в сковороду. Накройте крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут.
Теги:
#Рецепты #Соус #тефтели