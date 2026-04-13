Копчений сир та морква — намазка, яку обожнюють всі. Готовиться за 5 хвилин
Ідея бюджетної і смачної закуски
Із найпростіших інгредієнтів легко приготувати смачні та апетитні закуски, які доречні як на святковому столі, так і для щоденного перекусу. Якщо хочеться чогось швидкого, але водночас оригінального, спробуйте приготувати намазку для бутербродів. Раніше ми ділились рецептом закуски з оселедцем та яблуком, а тепер пропонуємо ще один варіант намазки з доступних продуктів. Готується вона з копченого ковбасного сиру, моркви та яєць. Ця намазка чудово поєднується з підсушеним батоном і буде на столі буквально за лічені хвилини.
Інгредієнти:
- сир ковбасний копчений (або плавлений) — 150 г
- яйця — 3 шт.
- морква — 1–2 шт.
- часник — 3–4 зубчики
- перець — за смаком
- майонез — 1 ст. л.
- сметана — 1 ст. л.
- сіль — щіпка
- батон
Спосіб приготування:
- Ковбасний сир подрібніть на крупній тертці та перекладіть у глибоку миску.
- Яйця зваріть круто, остудіть, очистіть і також натріть, після чого додайте до сиру.
- Моркву очистіть і натріть на дрібній тертці, а часник подрібніть за допомогою преса або дуже дрібно наріжте.
- Усі підготовлені інгредієнти з’єднайте в одній ємності, додайте трохи перцю за смаком і перемішайте.
- Окремо змішайте сметану з майонезом до однорідності, після чого введіть соус у сирно-овочеву масу. Ретельно перемішайте, за потреби додайте дрібку солі.
- Скибочки батона підсушіть у тостері або на сухій сковороді до легкої рум’яної скоринки. Готову намазку рівномірно розподіліть по хлібу та одразу подавайте до столу.