Копчений сир та морква — намазка, яку обожнюють всі. Готовиться за 5 хвилин

Наталя Граковська
Поживна намазка на хліб
Поживна намазка на хліб. Фото Колаж "Телеграфу"

Ідея бюджетної і смачної закуски

Із найпростіших інгредієнтів легко приготувати смачні та апетитні закуски, які доречні як на святковому столі, так і для щоденного перекусу. Якщо хочеться чогось швидкого, але водночас оригінального, спробуйте приготувати намазку для бутербродів. Раніше ми ділились рецептом закуски з оселедцем та яблуком, а тепер пропонуємо ще один варіант намазки з доступних продуктів. Готується вона з копченого ковбасного сиру, моркви та яєць. Ця намазка чудово поєднується з підсушеним батоном і буде на столі буквально за лічені хвилини.

Інгредієнти:

  • сир ковбасний копчений (або плавлений) — 150 г
  • яйця — 3 шт.
  • морква — 1–2 шт.
  • часник — 3–4 зубчики
  • перець — за смаком
  • майонез — 1 ст. л.
  • сметана — 1 ст. л.
  • сіль — щіпка
  • батон

Спосіб приготування:

  1. Ковбасний сир подрібніть на крупній тертці та перекладіть у глибоку миску.
  2. Яйця зваріть круто, остудіть, очистіть і також натріть, після чого додайте до сиру.
  3. Моркву очистіть і натріть на дрібній тертці, а часник подрібніть за допомогою преса або дуже дрібно наріжте.
  4. Усі підготовлені інгредієнти з’єднайте в одній ємності, додайте трохи перцю за смаком і перемішайте.
  5. Окремо змішайте сметану з майонезом до однорідності, після чого введіть соус у сирно-овочеву масу. Ретельно перемішайте, за потреби додайте дрібку солі.
  6. Скибочки батона підсушіть у тостері або на сухій сковороді до легкої рум’яної скоринки. Готову намазку рівномірно розподіліть по хлібу та одразу подавайте до столу.
