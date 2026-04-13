Копченый сыр и морковь — намазка, которую обожают все. Готовится за 5 минут

Наталья Граковская
Питательная намазка на хлеб
Питательная намазка на хлеб.

Идея бюджетной и вкусной закуски

Из самых простых ингредиентов легко приготовить вкусные и аппетитные закуски, которые уместны как на праздничном столе, так и для ежедневного перекуса. Если хочется чего-то быстрого, но в то же время оригинального, попробуйте приготовить намазку для бутербродов. Ранее мы делились рецептом закуски с селедкой и яблоком, а теперь предлагаем еще один вариант намазки из доступных продуктов. Готовится она из копченого колбасного сыра, моркови и яиц. Эта намазка прекрасно сочетается с подсушенным батоном и будет на столе буквально за считанные минуты.

Ингредиенты:

  • сыр колбасный копченый (или плавленый) — 150 г
  • яйца — 3 шт.
  • морковь — 1-2 шт.
  • чеснок — 3-4 зубчика
  • перец — по вкусу
  • майонез – 1 ст. л.
  • сметана — 1 ст. л.
  • соль — щепотка
  • батон

Способ приготовления:

  1. Натрите колбасный сыр на крупной терке и переложите в глубокую миску.
  2. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и также натрите, после чего добавьте в сыр.
  3. Морковь очистите и натрите на мелкой терке, а чеснок измельчите с помощью пресса или мелко нарежьте.
  4. Все подготовленные ингредиенты соедините в одной емкости, добавьте немного перца по вкусу и перемешайте.
  5. Отдельно смешайте сметану с майонезом до однородности, после чего добавьте соус в сырно-овощную массу. Тщательно перемешайте, при необходимости добавьте щепотку соли.
  6. Ломтики батона подсушите в тостере или на сухой сковороде до легкой румяной корочки. Готовую намазку равномерно распределите по хлебу и сразу подавайте к столу.
