Копченый сыр и морковь — намазка, которую обожают все. Готовится за 5 минут
Идея бюджетной и вкусной закуски
Из самых простых ингредиентов легко приготовить вкусные и аппетитные закуски, которые уместны как на праздничном столе, так и для ежедневного перекуса. Если хочется чего-то быстрого, но в то же время оригинального, попробуйте приготовить намазку для бутербродов. Ранее мы делились рецептом закуски с селедкой и яблоком, а теперь предлагаем еще один вариант намазки из доступных продуктов. Готовится она из копченого колбасного сыра, моркови и яиц. Эта намазка прекрасно сочетается с подсушенным батоном и будет на столе буквально за считанные минуты.
Ингредиенты:
- сыр колбасный копченый (или плавленый) — 150 г
- яйца — 3 шт.
- морковь — 1-2 шт.
- чеснок — 3-4 зубчика
- перец — по вкусу
- майонез – 1 ст. л.
- сметана — 1 ст. л.
- соль — щепотка
- батон
Способ приготовления:
- Натрите колбасный сыр на крупной терке и переложите в глубокую миску.
- Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и также натрите, после чего добавьте в сыр.
- Морковь очистите и натрите на мелкой терке, а чеснок измельчите с помощью пресса или мелко нарежьте.
- Все подготовленные ингредиенты соедините в одной емкости, добавьте немного перца по вкусу и перемешайте.
- Отдельно смешайте сметану с майонезом до однородности, после чего добавьте соус в сырно-овощную массу. Тщательно перемешайте, при необходимости добавьте щепотку соли.
- Ломтики батона подсушите в тостере или на сухой сковороде до легкой румяной корочки. Готовую намазку равномерно распределите по хлебу и сразу подавайте к столу.