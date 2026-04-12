Бутерброди, які здивують усіх: оселедець, яблуко та яйце — ідеальне поєднання смаку
Ідеальний перекус із оселедця, якщо гості вже на порозі
Звичайний багет будет ще смачнішим разом з намазкою з оселедця, яєць та яблука. Це поєднання вважається класичним: солонуватий оселедець гармонує з кислинкою яблука, а яйця та соус роблять смак більш м’яким і збалансованим. Такі бутерброди виглядають апетитно, готуються швидко і підходять як для святкового столу, так і для випадків, коли хочеться перекусити чимось смачненьким.
Для цих бутербродів можна використовувати готові інгредієнти — наприклад, маринований оселедець разом із цибулею та спеціями. Це значно економить час і додає закусці більш насиченого смаку. Головне — обрати яблука з вираженою кислинкою. Як приготувати смачні бутерброди з оселедцем, показала в Instagram блогерка valerikiry.
Інгредієнти:
- багет — 1 шт.
- яйця відварені — 3 шт.
- оселедець (філе або в маринаді) — 200–250 г
- яблуко (краще кисле) — 1 шт.
- майонез — 2–3 ст. л.
- гірчичний соус — 1–2 ч. л.
- зелена цибуля — за смаком
Спосіб приготування:
- Багет наріжте на порційні шматочки товщиною приблизно 3–4 см. У кожному шматочку обережно зробіть невелике заглиблення, притиснувши склянкою.
- Викладіть підготовлені шматочки на деко та підсушіть у розігрітій до 180°C духовці 7–10 хвилин, щоб багет став злегка хрустким.
- Відварені яйця дрібно наріжте. Такими саме шматочками наріжте оселедець та яблуко без шкірки.
- Змішайте майонез із гірчичним соусом до однорідності.
- У мисці з’єднайте оселедець, яйця та яблуко. Додайте соус і перемішайте.
- Наповніть підсушені шматочки багета підготовленою начинкою. Зверху посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.