Бутерброди, які здивують усіх: оселедець, яблуко та яйце — ідеальне поєднання смаку

Ідеальний перекус із оселедця, якщо гості вже на порозі

Звичайний багет будет ще смачнішим разом з намазкою з оселедця, яєць та яблука. Це поєднання вважається класичним: солонуватий оселедець гармонує з кислинкою яблука, а яйця та соус роблять смак більш м’яким і збалансованим. Такі бутерброди виглядають апетитно, готуються швидко і підходять як для святкового столу, так і для випадків, коли хочеться перекусити чимось смачненьким.

Для цих бутербродів можна використовувати готові інгредієнти — наприклад, маринований оселедець разом із цибулею та спеціями. Це значно економить час і додає закусці більш насиченого смаку. Головне — обрати яблука з вираженою кислинкою. Як приготувати смачні бутерброди з оселедцем, показала в Instagram блогерка valerikiry.

Інгредієнти:

багет — 1 шт.

яйця відварені — 3 шт.

оселедець (філе або в маринаді) — 200–250 г

яблуко (краще кисле) — 1 шт.

майонез — 2–3 ст. л.

гірчичний соус — 1–2 ч. л.

зелена цибуля — за смаком

Спосіб приготування: