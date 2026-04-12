Рус

Бутерброди, які здивують усіх: оселедець, яблуко та яйце — ідеальне поєднання смаку

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бутерброди з оселедцем та яблуком
Бутерброди з оселедцем та яблуком. Фото Колаж "Телеграфу"

Ідеальний перекус із оселедця, якщо гості вже на порозі

Звичайний багет будет ще смачнішим разом з намазкою з оселедця, яєць та яблука. Це поєднання вважається класичним: солонуватий оселедець гармонує з кислинкою яблука, а яйця та соус роблять смак більш м’яким і збалансованим. Такі бутерброди виглядають апетитно, готуються швидко і підходять як для святкового столу, так і для випадків, коли хочеться перекусити чимось смачненьким.

Для цих бутербродів можна використовувати готові інгредієнти — наприклад, маринований оселедець разом із цибулею та спеціями. Це значно економить час і додає закусці більш насиченого смаку. Головне — обрати яблука з вираженою кислинкою. Як приготувати смачні бутерброди з оселедцем, показала в Instagram блогерка valerikiry.

Інгредієнти:

  • багет — 1 шт.
  • яйця відварені — 3 шт.
  • оселедець (філе або в маринаді) — 200–250 г
  • яблуко (краще кисле) — 1 шт.
  • майонез — 2–3 ст. л.
  • гірчичний соус — 1–2 ч. л.
  • зелена цибуля — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Багет наріжте на порційні шматочки товщиною приблизно 3–4 см. У кожному шматочку обережно зробіть невелике заглиблення, притиснувши склянкою.
  2. Викладіть підготовлені шматочки на деко та підсушіть у розігрітій до 180°C духовці 7–10 хвилин, щоб багет став злегка хрустким.
  3. Відварені яйця дрібно наріжте. Такими саме шматочками наріжте оселедець та яблуко без шкірки.
  4. Змішайте майонез із гірчичним соусом до однорідності.
  5. У мисці з’єднайте оселедець, яйця та яблуко. Додайте соус і перемішайте.
  6. Наповніть підсушені шматочки багета підготовленою начинкою. Зверху посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Закуска #Оселедець