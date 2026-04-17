Точно доберете свою норму білка: як приготувати ніжну сирну запіканку (відео)

Кисломолочний сир — це базовий молочний продукт, який отримують шляхом сквашування молока з подальшим відділенням сироватки, і саме з нього найчастіше готують сирники, запіканки та легкі десерти. У різних кухнях світу його використовують як джерело білка та універсальну основу для солоних і солодких страв. Сьогодні пропонується високобілкова сирна запіканка, яка поєднує ніжну текстуру та насичений смак із простим складом інгредієнтів. Для вдалої текстури важливо обирати сир середньої вологості без зайвої рідини, а яйця — свіжі, оскільки саме вони відповідають за структуру запіканки.

У професійній практиці поширеною помилкою є використання занадто сухого або зернистого сиру, через що запіканка виходить щільною, тому за потреби масу можна коригувати грецьким йогуртом. Твердий сир можна замінювати на більш виразні сорти, щоб змінювати смаковий профіль страви, а зелень додавати за сезоном — від кропу до шпинату або зеленої цибулі. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_pins".

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

кисломолочний сир 5% — 350 г;

яйця — 2 шт;

твердий сир — 80 г;

грецький йогурт — 60 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

зелень — за смаком;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир з’єднати з яйцями, тертим твердим сиром, зеленню та сіллю і ретельно перемішати до однорідності. Додати грецький йогурт і перемішати масу до м’якої консистенції, регулюючи густоту за потреби. Ввести кукурудзяний крохмаль і довести суміш до повної однорідності без грудочок. Викласти масу у форму, злегка змащену маслом. Запікати при температурі 180°C протягом 50–60 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Сирну запіканку подавати теплою або злегка охолодженою, нарізаючи порційними шматками. Вона добре поєднується зі сметаною, грецьким йогуртом або легкими соусами на основі зелені та часнику. Для солодко-солоного контрасту можна додати свіжі овочі, салат із зелені або мариновані огірки. У більш легкому варіанті подачі запіканку можна доповнити ягодами або томатами чері, що підкреслюють її ніжний смак.

Ця запіканка є універсальною стравою для сніданку або вечері, яка поєднує простоту приготування та високу поживну цінність. Завдяки варіаціям інгредієнтів її легко адаптувати під різні смаки, зберігаючи ніжну текстуру та збалансований білковий склад.