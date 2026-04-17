Точно доберете свою норму белка: как приготовить нежную творожную запеканку (видео)

Творог – это базовый молочный продукт, который получают путем сквашивания молока с последующим отделением сыворотки, и именно из него чаще всего готовят сырники, запеканки и легкие десерты. В разных кухнях мира его используют в качестве источника белка и универсального основания для соленых и сладких блюд. Сегодня мы предлагаем высокобелковую творожную запеканку, сочетающую нежную текстуру и насыщенный вкус с простым составом ингредиентов. Для удачной текстуры важно выбирать творог средней влажности без лишней жидкости, а яйца свежие, поскольку именно они отвечают за структуру запеканки.

В профессиональной практике распространенной ошибкой является использование слишком сухого или зернистого творога, из-за чего запеканка получается плотной, поэтому массу можно корректировать греческим йогуртом. Твердый сыр можно заменять более выразительными сортами, чтобы менять вкусовой профиль блюда, а зелень добавлять по сезону — от укропа до шпината или зеленого лука. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "olya_pins".

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог 5% — 350 г;

яйца — 2 шт;

твердый сыр — 80 г;

греческий йогурт – 60 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

зелень – по вкусу;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Творог соединить с яйцами, тертым сыром, зеленью и солью и тщательно перемешать до однородности. Добавить греческий йогурт и перемешать массу в мягкую консистенцию, регулируя густоту при необходимости. Ввести кукурузный крахмал и довести смесь до полной однородности без комочков. Выложить массу в форму, слегка смазанную маслом. Запекать при температуре 180°C в течение 50–60 минут до образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Творожную запеканку подавать теплой или слегка охлажденной, нарезая порционными кусками. Она хорошо сочетается со сметаной, греческим йогуртом или легкими соусами на основе зелени и чеснока. Для сладко-соленого контраста можно добавить свежие овощи, салат из зеленых или маринованные огурцы. В более легком варианте подачи запеканку можно дополнить ягодами или томатами черри, подчеркивающими ее нежный вкус.

Эта запеканка является универсальным блюдом для завтрака или ужина, который сочетает в себе простоту приготовления и высокую питательную ценность. Благодаря вариациям ингредиентов, ее легко адаптировать под разные вкусы, сохраняя нежную текстуру и сбалансированный белковый состав.