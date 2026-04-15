Ідея після Великодня: як перетворити крашанки на смачну гарячу закуску

Трубочки з лаваша з яйцями та сиром — проста, швидка і дуже смачна закуска, яка виручить у будь-якій ситуації. Особливо актуальний цей рецепт після Великодня, коли залишається багато крашанок і хочеться використати їх, поки вони не зіпсувалися.

Ця страва універсальна. Хрусткі трубочки з лаваша з яйцями та сиром можна подати на сніданок, взяти із собою як перекус на роботу чи в дорогу, приготувати для пікніка або навіть поставити на стіл для гостей. Готується все буквально за 15 хвилин із доступних інгредієнтів. Рецептом поділилася Ольга Рябенко в Instagram.

Інгредієнти:

лаваш круглий маленький — 10 шт.

яйця варені — 5 шт.

сир твердий — 150 г

зелена цибуля — 5–6 пір’їн

сметана — 2 ст. л.

сіль, перець — за смаком

олія — для смаження

Спосіб приготування:

Варені яйця натріть на великій тертці. Додайте натертий твердий сир, дрібно нарізану зелену цибулю та сметану. Посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте до однорідності. На кожен лаваш викладіть порцію начинки та щільно загорніть у рулет або трубочку. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте трубочки з обох боків на середньому вогні до рум’яної, хрусткої скоринки.

Подавайте трубочки гарячими — тоді сир всередині буде ніжно тягнутися, а лаваш залишатиметься апетитно хрустким.