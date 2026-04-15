Ідея після Великодня: як перетворити крашанки на смачну гарячу закуску
Рятівний рецепт на кожен день
Трубочки з лаваша з яйцями та сиром — проста, швидка і дуже смачна закуска, яка виручить у будь-якій ситуації. Особливо актуальний цей рецепт після Великодня, коли залишається багато крашанок і хочеться використати їх, поки вони не зіпсувалися.
Ця страва універсальна. Хрусткі трубочки з лаваша з яйцями та сиром можна подати на сніданок, взяти із собою як перекус на роботу чи в дорогу, приготувати для пікніка або навіть поставити на стіл для гостей. Готується все буквально за 15 хвилин із доступних інгредієнтів. Рецептом поділилася Ольга Рябенко в Instagram.
Трубочки з лаваша з яйцями та сиром
Інгредієнти:
- лаваш круглий маленький — 10 шт.
- яйця варені — 5 шт.
- сир твердий — 150 г
- зелена цибуля — 5–6 пір’їн
- сметана — 2 ст. л.
- сіль, перець — за смаком
- олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Варені яйця натріть на великій тертці.
- Додайте натертий твердий сир, дрібно нарізану зелену цибулю та сметану. Посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте до однорідності.
- На кожен лаваш викладіть порцію начинки та щільно загорніть у рулет або трубочку.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте трубочки з обох боків на середньому вогні до рум’яної, хрусткої скоринки.
Подавайте трубочки гарячими — тоді сир всередині буде ніжно тягнутися, а лаваш залишатиметься апетитно хрустким.