Идея после Пасхи: как превратить крашеные яйца во вкусную горячую закуску
Спасительный рецепт на каждый день
Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — простая, быстрая и очень вкусная закуска, которая выручит в любой ситуации. Особенно актуален этот рецепт после Пасхи, когда остается много крашеных яиц и хочется использовать их, пока они не испортились.
Это блюдо универсальное. Хрустящие трубочки из лаваша с яйцами и сыром можно подать на завтрак, взять с собой в качестве перекуса на работу или в дорогу, приготовить для пикника или даже поставить на стол для гостей. Готовится все буквально за 15 минут из доступных ингредиентов. Рецептом поделилась Ольга Рябенко в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш круглый маленький – 10 шт.
- яйца вареные – 5 шт.
- сыр твердый — 150 г
- зеленый лук — 5-6 перьев
- сметана — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Вареные яйца натрите на крупной терке.
- Добавьте натертый твердый сыр, мелко нарезанный зелёный лук и сметану. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте до однородности.
- На каждый лаваш выложите порцию начинки и плотно заверните в рулет или трубочку.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте трубочки с двух сторон на среднем огне до румяной, хрустящей корочки.
Подавайте трубочки горячими – тогда сыр внутри будет нежно тянуться, а лаваш будет оставаться аппетитно хрустящим.