Идея после Пасхи: как превратить крашеные яйца во вкусную горячую закуску

Наталья Граковская
Хрустящие трубочки из лаваша
Хрустящие трубочки из лаваша. Фото Коллаж "Телеграфа"

Спасительный рецепт на каждый день

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — простая, быстрая и очень вкусная закуска, которая выручит в любой ситуации. Особенно актуален этот рецепт после Пасхи, когда остается много крашеных яиц и хочется использовать их, пока они не испортились.

Это блюдо универсальное. Хрустящие трубочки из лаваша с яйцами и сыром можно подать на завтрак, взять с собой в качестве перекуса на работу или в дорогу, приготовить для пикника или даже поставить на стол для гостей. Готовится все буквально за 15 минут из доступных ингредиентов. Рецептом поделилась Ольга Рябенко в Instagram.

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром

Ингредиенты:

  • лаваш круглый маленький – 10 шт.
  • яйца вареные – 5 шт.
  • сыр твердый — 150 г
  • зеленый лук — 5-6 перьев
  • сметана — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Вареные яйца натрите на крупной терке.
  2. Добавьте натертый твердый сыр, мелко нарезанный зелёный лук и сметану. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте до однородности.
  3. На каждый лаваш выложите порцию начинки и плотно заверните в рулет или трубочку.
  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте трубочки с двух сторон на среднем огне до румяной, хрустящей корочки.

Подавайте трубочки горячими – тогда сыр внутри будет нежно тянуться, а лаваш будет оставаться аппетитно хрустящим.

