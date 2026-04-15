Идея после Пасхи: как превратить крашеные яйца во вкусную горячую закуску

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — простая, быстрая и очень вкусная закуска, которая выручит в любой ситуации. Особенно актуален этот рецепт после Пасхи, когда остается много крашеных яиц и хочется использовать их, пока они не испортились.

Это блюдо универсальное. Хрустящие трубочки из лаваша с яйцами и сыром можно подать на завтрак, взять с собой в качестве перекуса на работу или в дорогу, приготовить для пикника или даже поставить на стол для гостей. Готовится все буквально за 15 минут из доступных ингредиентов. Рецептом поделилась Ольга Рябенко в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш круглый маленький – 10 шт.

яйца вареные – 5 шт.

сыр твердый — 150 г

зеленый лук — 5-6 перьев

сметана — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

Вареные яйца натрите на крупной терке. Добавьте натертый твердый сыр, мелко нарезанный зелёный лук и сметану. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте до однородности. На каждый лаваш выложите порцию начинки и плотно заверните в рулет или трубочку. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте трубочки с двух сторон на среднем огне до румяной, хрустящей корочки.

Подавайте трубочки горячими – тогда сыр внутри будет нежно тянуться, а лаваш будет оставаться аппетитно хрустящим.