Пудинг із черствої паски: ідеальний спосіб не дати смакоті зіпсуватися (відео)

Чудовий спосіб не дати паскам зіпсуватися

Після Великодня часто залишаються пасочки, які вже не хочеться їсти у звичному вигляді. Тому сьогодні пропонується ідея перетворити їх на ніжний запечений пудинг, що дозволяє зберегти випічку та отримати новий десерт. Важливо правильно підбирати інгредієнти: вершки та молоко мають бути свіжими, а паска — лише злегка черствою, без ознак псування, адже саме якість основи визначає текстуру страви. Такий десерт має європейське коріння, адже подібні хлібні пудинги традиційно готують як спосіб раціонального використання випічки з додаванням спецій і солодких заливок. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати пудинг із черствої паски

Інгредієнти:

паска — 1 шт. (400 г);

вершки — 120 г;

молоко — 120 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

кориця — за смаком;

кардамон — за смаком;

ваніль — за смаком;

шоколад — за бажанням;

горіхи — за бажанням;

цукор для посипки — за бажанням.

Спосіб приготування:

Нарвати паску на довільні шматочки та рівномірно викласти у змащену маслом форму. Змішати вершки та молоко, додати яйця, цукор і спеції, ретельно перемішати до однорідної заливки. Залити паску підготовленою сумішшю та злегка притиснути, щоб шматочки рівномірно просочилися. Посипати зверху шоколадом, горіхами та цукром для утворення карамелізованої скоринки. Випікати при температурі 180°C близько 35–40 хвилин до золотистої скоринки та ніжної середини.

Як і з чим подавати

Пудинг найкраще подавати теплим, коли текстура залишається м’якою та кремовою всередині. Як доповнення ідеально підходять кулька морозива, густий йогурт або заварний крем, які додають контрасту смаку та температури. Для подачі можна використовувати свіжі ягоди, банан, кокосову стружку або легкий карамельний соус. Прикрасити страву можна посипкою з горіхів, цукровою пудрою або тонкими шоколадними стружками.

Готовий пудинг із черствої паски є прикладом того, як проста домашня випічка може перетворитися на вишуканий десерт без зайвих витрат і з максимальним збереженням смаку.