Пікантний салат з доступних продуктів: швидкий рецепт на всі випадки
Лише кілька інгредієнтів — і готова ідеальна страва на щодень і свято
Салат із квасолею, вареними яйцями та солоними огірками — це простий варіант страви, який виручить у будь-якій ситуації. Якщо шукаєте рецепт смачного салату з доступних інгредієнтів, цей варіант точно вартий уваги. Страва виходить поживною та з пікантним смаком. Завдяки простому складу цей салат ідеально підходить для щоденного меню, проте його можна готувати і на свята. До того ж, інгредієнти легко знайти в будь-якому холодильнику, що робить рецепт ще більш зручним і практичним.
Як приготувати такий салат, розповіли на порталі Gospodynka.
Інгредієнти:
- морква варена або запечена — 2 шт.;
- огірки солоні — 3 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- квасоля консервована біла — 250 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- кріп — 1 пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Моркву, огірки та яйця нарізати дрібними кубиками. Додати квасолю, попередньо зливши з неї рідину.
- Часник подрібнити, кріп дрібно нарізати і додати до салату разом зі спеціями.
- Додати майонез і ретельно перемішати.
- Готовий салат поставити в холодильник, щоб він настоявся і став більш насиченим за смаком.