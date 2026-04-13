Рус

Пікантний салат з доступних продуктів: швидкий рецепт на всі випадки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Салат із квасолею та солоними огірками
Салат із квасолею та солоними огірками.

Лише кілька інгредієнтів — і готова ідеальна страва на щодень і свято

Салат із квасолею, вареними яйцями та солоними огірками — це простий варіант страви, який виручить у будь-якій ситуації. Якщо шукаєте рецепт смачного салату з доступних інгредієнтів, цей варіант точно вартий уваги. Страва виходить поживною та з пікантним смаком. Завдяки простому складу цей салат ідеально підходить для щоденного меню, проте його можна готувати і на свята. До того ж, інгредієнти легко знайти в будь-якому холодильнику, що робить рецепт ще більш зручним і практичним.

Як приготувати такий салат, розповіли на порталі Gospodynka.

Інгредієнти:

  • морква варена або запечена — 2 шт.;
  • огірки солоні — 3 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • квасоля консервована біла — 250 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • кріп — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Моркву, огірки та яйця нарізати дрібними кубиками. Додати квасолю, попередньо зливши з неї рідину.
  2. Часник подрібнити, кріп дрібно нарізати і додати до салату разом зі спеціями.
  3. Додати майонез і ретельно перемішати.
  4. Готовий салат поставити в холодильник, щоб він настоявся і став більш насиченим за смаком.
Теги:
#Рецепти #Салат #Квасоля #Солоні огірки