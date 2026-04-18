Цей спосіб приготування картоплі по-селянськи змінює все: виходить як у ресторані (відео)

Картопля — один із найпоширеніших овочів у світі, з якого готують безліч страв: її варять, запікають, тушкують і, звичайно, смажать до хрусткої скоринки. Саме завдяки своїй універсальності вона часто стає основою як домашньої, так і ресторанної кухні. А сьогодні пропонується варіант картоплі по-селянськи в духовці, який дозволяє отримати апетитну хрустку текстуру без надлишку олії. Для найкращого результату важливо обирати картоплю середніх сортів із помірним вмістом крохмалю — занадто "водяниста" дасть м’яку текстуру, а надто крохмалиста може розсипатися під час приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.;

сіль – за смаком;

мікс спецій до картоплі – 1–2 ч. л.;

крохмаль – 1,5 ст. л.;

олія – 1–2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно вимити, розрізати навпіл та нарізати скибочками однакового розміру. Перекласти картоплю в каструлю, залити водою, довести до кипіння та проварити протягом 5 хвилин. Злити воду та перекласти картоплю в миску для подальшого приготування. Додати сіль, мікс спецій, олію та крохмаль, ретельно перемішати до рівномірного покриття кожного шматочка. Викласти картоплю на деко, застелене пергаментом, у один шар. Запікати в розігрітій до 220 градусів духовці: перші 15 хвилин у режимі верх-низ, потім ще 5 хвилин із конвекцією до утворення хрусткої скоринки.

Як і з чим подавати

Картопля по-селянськи найкраще смакує одразу після приготування, коли скоринка залишається максимально хрусткою. Страву можна подавати як самостійну закуску або як гарнір до м’яса, риби чи овочевих страв. Вдалим доповненням стануть соуси на основі сметани, часнику, йогурту або томатні соуси. Для більш виразного смаку готову картоплю можна посипати свіжою зеленню або додати тертий сир.

Страва є прикладом простої домашньої кухні, де мінімум інгредієнтів дозволяє отримати насичений смак і апетитну текстуру. Завдяки правильній підготовці та поєднанню спецій картопля набуває виразного аромату і стає універсальним доповненням до будь-якого столу.