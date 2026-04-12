Простий рецепт із вау-ефектом: картопля з шинкою, як із затишного ресторану (відео)

Наталя Граковська
Автор
Картопля з шинкою у вершковому соусі
Картопля з шинкою у вершковому соусі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готується дуже швидко та просто

Картопля з шинкою у вершковому соусі — це ситна та неймовірно смачна страва, яку можна готувати і для поживного обіду, і на вечерю. Вона виходить ароматною, ніжною, насиченою за смаком і дуже домашньою.

В оригінальному рецепті картопля спеціально відварюється до напівготовності. Але можна спростити процес і використовувати вже відварену картоплю, яка залишилася після приготування салатів або інших страв. Так само підійде і шинка з м’ясної нарізки — це чудовий спосіб не купувати продукти окремо, а використовувати те, що вже є під рукою. Як приготувати картоплю з шинкою у вершковому соусі, показали на сторінці в Instagram schnelle_alltagsgerichte.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 1 цибулина
  • 200 г шинки
  • 250 мл нежирних вершків
  • 100 мл молока
  • 50 г сиру
  • 1 ст. л. петрушки
  • Сіль та перець
  • 1 ст. л. вершкового масла

Приготування:

  1. Картоплю очистити, нарізати кружальцями завтовшки 1 см і варити близько 12 хвилин.
  2. Розігріти вершкове масло і обсмажити цибулю до прозорості.
  3. Додати шинку і злегка обсмажити.
  4. Влити вершки та молоко, довести до кипіння і додати спеції.
  5. Додати картоплю і трохи потушкувати.
  6. Наприкінці приготування додати сир і петрушку.
