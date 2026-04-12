Простий рецепт із вау-ефектом: картопля з шинкою, як із затишного ресторану (відео)

Готується дуже швидко та просто

Картопля з шинкою у вершковому соусі — це ситна та неймовірно смачна страва, яку можна готувати і для поживного обіду, і на вечерю. Вона виходить ароматною, ніжною, насиченою за смаком і дуже домашньою.

В оригінальному рецепті картопля спеціально відварюється до напівготовності. Але можна спростити процес і використовувати вже відварену картоплю, яка залишилася після приготування салатів або інших страв. Так само підійде і шинка з м’ясної нарізки — це чудовий спосіб не купувати продукти окремо, а використовувати те, що вже є під рукою. Як приготувати картоплю з шинкою у вершковому соусі, показали на сторінці в Instagram schnelle_alltagsgerichte.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

1 цибулина

200 г шинки

250 мл нежирних вершків

100 мл молока

50 г сиру

1 ст. л. петрушки

Сіль та перець

1 ст. л. вершкового масла

Приготування: