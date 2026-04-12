Простий рецепт із вау-ефектом: картопля з шинкою, як із затишного ресторану (відео)
Готується дуже швидко та просто
Картопля з шинкою у вершковому соусі — це ситна та неймовірно смачна страва, яку можна готувати і для поживного обіду, і на вечерю. Вона виходить ароматною, ніжною, насиченою за смаком і дуже домашньою.
В оригінальному рецепті картопля спеціально відварюється до напівготовності. Але можна спростити процес і використовувати вже відварену картоплю, яка залишилася після приготування салатів або інших страв. Так само підійде і шинка з м’ясної нарізки — це чудовий спосіб не купувати продукти окремо, а використовувати те, що вже є під рукою. Як приготувати картоплю з шинкою у вершковому соусі, показали на сторінці в Instagram schnelle_alltagsgerichte.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 1 цибулина
- 200 г шинки
- 250 мл нежирних вершків
- 100 мл молока
- 50 г сиру
- 1 ст. л. петрушки
- Сіль та перець
- 1 ст. л. вершкового масла
Приготування:
- Картоплю очистити, нарізати кружальцями завтовшки 1 см і варити близько 12 хвилин.
- Розігріти вершкове масло і обсмажити цибулю до прозорості.
- Додати шинку і злегка обсмажити.
- Влити вершки та молоко, довести до кипіння і додати спеції.
- Додати картоплю і трохи потушкувати.
- Наприкінці приготування додати сир і петрушку.