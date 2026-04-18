Этот способ приготовления картофеля по-селянски меняет все: получается как в ресторане (видео)

Картофель — один из самых распространенных овощей в мире, из которого готовят множество блюд: его варят, запекают, тушат и, конечно, жарят до хрустящей корочки. Именно благодаря своей универсальности она становится основой как домашней, так и ресторанной кухни. А сегодня мы предлагаем приготовить картофель по-селянски в духовке, который позволяет получить аппетитную хрустящую текстуру без избытка масла. Для наилучшего результата важно выбирать картофель средних сортов с умеренным содержанием крахмала – слишком "водянистый" даст мягкую текстуру, а слишком крахмалистый может рассыпаться во время приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить картофель по-селянски

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.;

соль – по вкусу;

микс специй к картофелю – 1–2 ч. л.;

крахмал – 1,5 ст. л.;

растительное масло – 1–2 ст. л.;

Способ приготовления:

Картофель тщательно вымыть, разрезать пополам и нарезать одинаковыми размерами ломтиками. Переложить картофель в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и проварить в течение 5 минут. Слить воду и переложить картофель в миску для последующего приготовления. Добавить соль, микс специй, растительное масло и крахмал, тщательно перемешать до равномерного покрытия каждого кусочка. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекать в разогретой до 220 градусов духовке: первые 15 минут в режиме верх-низ, затем еще 5 минут с конвекцией до образования хрустящей корочки.

Как и с чем подавать

Картофель по-селянски лучше всего подходит сразу после приготовления, когда корочка остается максимально хрустящей. Блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или как гарнир к мясу, рыбе или овощным блюдам. Удачным дополнением станут соусы на основе сметаны, чеснока, йогурта или томатные соусы. Для более выразительного вкуса готовый картофель можно посыпать свежей зеленью или добавить тертый сыр.

Кушанье является примером простой домашней кухни, где минимум ингредиентов позволяет получить насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Благодаря правильной подготовке и сочетанию специй картофель приобретает выразительный аромат и становится универсальным дополнением к любому столу.