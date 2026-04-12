Ідеально до м’яса і просто так: рецепт пікантного салату з огірків, який розлітається за хвилини (відео)

Цей салат зі звичайних огірків виходить неймовірно хрустким, пікантним і виглядає як страва з дорогого ресторану

З огірків можна приготувати безліч різноманітних закусок. Ми розповідали, як приготувати незвичний салат зі свіжих огірків та картоплі, а тепер пропонуємо ще один рецепт — закуску з огірків з азійськими нотками. У ньому гармонійно поєднуються свіжість, приємний хрускіт і пікантний смак.

Цей салат із огірків — чудовий варіант корисного перекусу або легкого доповнення до ситних страв із м’яса та риби. Рецептом поділилися в кулінарному блозі ferah_kitchen у Instagram.

Інгредієнти

3–4 невеликі огірки

1 морква

1 маленька червона цибулина

1 невелике авокадо

Дрібка нарізаної петрушки

Жменя горіхів (арахіс чи кешью)

Жменя зерен граната (як альтернатива підійде сушена малина)

Для заправки:

4 ст. л. олії (оливкова або кунжутна)

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. кунжуту

1 ч. л. сумаху (можна замінити на цедру лимона або лимонний перець)

Сік одного невеликого лимона

Сіль та перець (за смаком)

Приготування