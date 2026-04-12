Ідеально до м’яса і просто так: рецепт пікантного салату з огірків, який розлітається за хвилини (відео)
- Автор
Цей салат зі звичайних огірків виходить неймовірно хрустким, пікантним і виглядає як страва з дорогого ресторану
З огірків можна приготувати безліч різноманітних закусок. Ми розповідали, як приготувати незвичний салат зі свіжих огірків та картоплі, а тепер пропонуємо ще один рецепт — закуску з огірків з азійськими нотками. У ньому гармонійно поєднуються свіжість, приємний хрускіт і пікантний смак.
Цей салат із огірків — чудовий варіант корисного перекусу або легкого доповнення до ситних страв із м’яса та риби. Рецептом поділилися в кулінарному блозі ferah_kitchen у Instagram.
Інгредієнти
- 3–4 невеликі огірки
- 1 морква
- 1 маленька червона цибулина
- 1 невелике авокадо
- Дрібка нарізаної петрушки
- Жменя горіхів (арахіс чи кешью)
- Жменя зерен граната (як альтернатива підійде сушена малина)
Для заправки:
- 4 ст. л. олії (оливкова або кунжутна)
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. кунжуту
- 1 ч. л. сумаху (можна замінити на цедру лимона або лимонний перець)
- Сік одного невеликого лимона
- Сіль та перець (за смаком)
Приготування
- Огірки наріжте тонкими скибочками за допомогою овочечистки. Моркву натріть на тертці.
- Складіть огірки, моркву та решту нарізаних інгредієнтів у глибоку миску.
- В окремій ємності ретельно змішайте олію, соєвий соус, насіння кунжуту, сумах, лимонний сік, сіль та перець.
- Полийте салат готовим соусом і обережно перемішайте.