Ідеально до м’яса і просто так: рецепт пікантного салату з огірків, який розлітається за хвилини (відео)

Наталя Граковська
Салат із огірків по-азійськи
Салат із огірків по-азійськи. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей салат зі звичайних огірків виходить неймовірно хрустким, пікантним і виглядає як страва з дорогого ресторану

З огірків можна приготувати безліч різноманітних закусок. Ми розповідали, як приготувати незвичний салат зі свіжих огірків та картоплі, а тепер пропонуємо ще один рецепт — закуску з огірків з азійськими нотками. У ньому гармонійно поєднуються свіжість, приємний хрускіт і пікантний смак.

Цей салат із огірків — чудовий варіант корисного перекусу або легкого доповнення до ситних страв із м’яса та риби. Рецептом поділилися в кулінарному блозі ferah_kitchen у Instagram.

Інгредієнти

  • 3–4 невеликі огірки
  • 1 морква
  • 1 маленька червона цибулина
  • 1 невелике авокадо
  • Дрібка нарізаної петрушки
  • Жменя горіхів (арахіс чи кешью)
  • Жменя зерен граната (як альтернатива підійде сушена малина)

Для заправки:

  • 4 ст. л. олії (оливкова або кунжутна)
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. кунжуту
  • 1 ч. л. сумаху (можна замінити на цедру лимона або лимонний перець)
  • Сік одного невеликого лимона
  • Сіль та перець (за смаком)

Приготування

  1. Огірки наріжте тонкими скибочками за допомогою овочечистки. Моркву натріть на тертці.
  2. Складіть огірки, моркву та решту нарізаних інгредієнтів у глибоку миску.
  3. В окремій ємності ретельно змішайте олію, соєвий соус, насіння кунжуту, сумах, лимонний сік, сіль та перець.
  4. Полийте салат готовим соусом і обережно перемішайте.
